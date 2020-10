OTIS. Лифт пассажирский модели GeN2 Premier (R1) Электрический без машинного помещения. Руководство по эксплуатации (Номер: FOD-21-259) СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 4 1.1 Назначение 4 1.2 Краткая техническая характеристика 4 1.3 Состав, устройство и работа лифта 5 1.4 Устройство составных частей лифта 9 1.5 Краткое описание системы управления и электропривода 29 1.6 Комплексное апробирование и обкатка лифта 37 2. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 38 2.1. Введение 38 2.2 Общие указания 38 2.3 Указания мер безопасности 38 2.4 Подготовка лифта к работе 41 2.5 Порядок работы 43 2.6. Проверка технического состояния 46 2.7 Возможные неисправности и методы их устранения 48 2.8. Техническое обслуживание 50 2.9. Периодическое техническое освидетельствование 64 2.10. Полное техническое освидетельствование 70 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА 81 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЛИФТА 83 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ 84 6. УТИЛИЗАЦИЯ 88 7. УКАЗАНИЕ О СРОКЕ СЛУЖБЫ ЛИФТА 88 8. Лист Изменений 89 ВВЕДЕНИЕ Настоящий документ предназначен для изучения устройства и принципа действия электрических пассажирских лифтов компании ОТИС модели GeN2 (R1) , а также содержит указания, необходимые для полного использования их возможностей при эксплуатации и техническом обслуживании. Руководство предназначено для прошедших обучение по программе ОТИС специалистов и обслуживающего персонала специализированной организации, занимающейся обслуживанием лифтов. При эксплуатации и техническом обслуживании лифтов, кроме настоящей инструкции, следует руководствоваться следующими документами: 1. Процедура по обслуживанию и ремонту лифта GeN2(R1) . 2. Рабочее руководство по деталям и узлам. 3. Руководство по обслуживанию компонентов системы на месте эксплуатации. 4. Руководство по пуску и наладке. 5. Сопроводительной документацией, поставляемой с лифтом (паспорт, электрическая схема, чертежи, сертификаты). 6. Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03); 7. Правилами устройства и эксплуатации электроустановок (ПУЭ); 8. Действующими ведомственными указаниями и инструкциями, не уменьшающими требования ПУБЭЛ. Сертифицированные узлы безопасности: ловители, ограничитель скорости, буфера и замки дверей шахты - ремонту не подлежат. 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 1.1 Назначение 1.1.1 Лифт GeN2 (R1) - это стационарная электрическая грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким вертикальным направляющим в специальной изолированной шахте. 1.1.2 Лифт GeN2 (R1) предназначен в основном для подъема и спуска людей, в отдельных случаях допускается транспортировка грузов в сопровождении пассажира, при этом суммарный вес не должен превышать установленной грузоподъемности лифта. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ транспортирование грузов, могущих повредить оборудование лифта или отделку купе кабины. 1.1.3 Лифт рассчитан на эксплуатацию в условиях, исключающих попадание на оборудование лифта атмосферных осадков, в невзрывоопасной и не пожароопасной средах, без агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. Нормальные значения климатических факторов окружающей среды для шахты лифта: - диапазон температур воздуха в шахте от +5°С до +40°С; - шахта должна быть вентилируемой с относительной влажностью не более 80% при температуре +20°С. 1.2 Краткая техническая характеристика Таблица 1 Параметр Величина Грузоподъемность, кг 630 - 800 - 1000 Скорость, м/с 1,00 - 1,60 - 1,75 Типоразмер кабины 8D - 10W - 13D - 13W Высота подъема, max, м 75 (21 остановка) Подвеска, тип 2:1 с запасовкой над кабиной частотный - OVFWW Привод, тип регенеративный частотный - OVFR01A Лебедка, тип безредукторная Система управления MCS220 Параметр Величина Двери кабины и шахты: тип дверей автоматические модели дверей Prima, Prima-S и Techna привод дверей AT-120 и DO2000 тип открывания - CLD (центрального открывания) - TLD (телескопического открывания) ширина проема OP, мм 800 - 900 - 1100 - 1200 - 1300 высота проема OPH, мм 2000 - 2100 - 2200 - 2300 Appolo Ограничитель скорости, тип TAB20602A882 / 982, Скорость, м/с: 1,0 TAB20602A884 / 984, 1,6 TAB20602A885 / 985 1,75 Ловители, тип плавного торможения кабины 9672D и 9672E противовеса 9672D и 9672E Буфера, тип скорость 1,00 м/с полиуретановые скорость 1,60 и 1,75 м/с гидравлические Замок двери шахты, тип FAA23400L Срок службы лифта, лет 25 1.3 Состав, устройство и работа лифта 1.3.1 Лифтовое оборудование размещается в шахте, относящейся к строительной части здания. В нижней части шахты находится приямок. 1.3.2 Лифты, в зависимости от грузоподъемности, отличаются габаритами кабины и конструктивным исполнением отдельных узлов. 1.3.3 Каждый лифт на контрактной основе может быть укомплектован одиночным комплектом запасных частей - ЗИП. 1.3.4 Лифты GeN2 (R1) имеют полиспастную подвеску с кратностью полиспаста 2. Тяговые ремни запасованы над кабиной. Общий вид лифта показан на рис .1 . 1.3.5 Основными составными частями лифта являются: - привод лифта (лебедка); - контроллер; - кабина; - противовес; - дверь кабины; - двери шахты; - тяговые ремни; - направляющие кабины и противовеса; - ограничитель скорости с натяжным устройством; - буфера кабины и противовеса; - панель управления; - электрооборудование и электроразводка. 1.3.6 Кабина и противовес движутся по направляющим, которые установлены в шахте по всей высоте. Движение осуществляется приводом лифта, за счет силы трения между тяговыми ремнями и шкивом. Привод установлен на балке в верхней части шахты, там же установлены ограничитель скорости, специальный светильник, освещающий зону обслуживания привода, выключатель освещения шахты. В приямке располагаются буфера кабины и противовеса, натяжное устройство каната ограничителя скорости, выключатель приямка. Контроллер расположен в верхней части шахты. На верхней этажной площадке установлена панель управления. В панели управления располагаются запираемый главный автоматический выключатель и пост ERO. Панель управления встроена в обрамление портала дверей шахты верхней этажной площадки. Также возможна установка панели управления в любом другом месте (заказная опция). Для входа в кабину и выхода из нее, шахта по высоте подъема имеет проемы, закрытые дверями - двери шахты, количество которых соответствует количеству остановок лифта. Двери шахты запираются автоматическими замками. Открытие и закрытие дверей кабины и шахты производится с помощью привода дверей, установленного на балке двери кабины. Двери шахты открываются, когда кабина находится на данном этаже. В случае отсутствия кабины на данном этаже открытие дверей шахты с этажной площадки возможно только специальным ключом. 1.3.7 Кабина приводится в движение после нажатия кнопки приказа, расположенной на панели управления в кабине лифта (панели COP ), или кнопки вызова, расположенной на посту вызовов на этажной площадке. Выбор направления, пуск, разгон, замедление и остановка кабины, работа дверей обеспечивается автоматически микропроцессорной системой управления лифта. Передача сигналов от установленной на кабине электроаппаратуры к контроллеру осуществляется с помощью подвесного кабеля. Общий принцип работы лифта следующий: При нажатии кнопки вызова в электроаппаратуру управления лифтом подается электрический импульс (вызов). Если кабина находится на остановке, с которой поступил сигнал, то открываются двери кабины и шахты на данной остановке. Если кабина отсутствует на данной остановке, то подается команда на ее движение. В обмотку электродвигателя привода подается напряжение, создается соответствующий момент на валу электродвигателя и шкиве, затем снимается тормоз. Шкив за счет сил трения приводит в движение тяговые ремни с подвешенными на них кабиной и противовесом. При подходе кабины к заданной остановке система позиционирования лифта (система PRS ) выдает сигнал в систему управления на замедление и остановку кабины. Система управления снижает скорость и в момент, когда порог кабины совместиться с уровнем порога дверей шахты, кабина останавливается, накладывается тормоз, включается в работу привод дверей. Двери кабины и шахты открываются. Для обеспечения большого пассажиропотока система управления лифта имеет возможность предварительного открывания дверей кабины и шахты в зоне этажной площадки менее чем за 0,2 м (заказная опция). При нажатии на кнопку приказа панели COP, двери кабины и шахты закрываются, и кабина направляется на заданный этаж. При собирательной системе управления возможно движения лифта с пассажиром по вызову, при условии, когда вошедший или находящийся в кабине пассажир не зарегистрировал приказ (не нажал кнопку приказа нужного этажа) до закрытия дверей кабины и шахты. Для экстренного открытия дверей в зоне остановки, панель COP снабжена специальной кнопкой ДВЕРИ. Кнопка позволяет открыть двери и держать их открытыми до тех пор, пока не прозвучит сигнал (зуммер) о превышении удержания лифта с открытыми дверями и двери не начнут закрываться автоматически. После прибытия на этаж и выхода пассажиров, двери закрываются, и кабина стоит на остановке до тех пор, пока не будет вновь нажата кнопка вызова с этажных площадок или до включения автоматического режима " Парковка " . Шахта "Мертвяки" Лебедка подвески Ограничитель Направляющие скорости (ОС) противовеса Контроллер Противовес Направляющие кабины Тяговые ремни Пост ревизии Привод дверей Ограждение на крыше кабины Панель управления Кабина Дверь кабины Подвесной кабель Лестница в Канат ОС Дверь приямке шахты Лента PRS Ограждение Натяжное противовеса устройство ОС Буфер кабины Рис .1 " Общий вид лифта в шахте " Движение кабины возможно только при исправности всех блокировочных и предохранительных устройств. Срабатывание любого блокировочного или предохранительного устройства приводит к размыканию цепи управления и остановке кабины. Кабина снабжена грузовзвешивающим устройством (рис .17 ), которое не допускает пуск лифта в случае его перегрузки на 10% выше номинальной грузоподъемности. 1.4 Устройство составных частей лифта 1.4.1 Привод лифта 1.4.1.1 В зависимости от грузоподъемности лифт комплектуется приводом модели: - ABA20220AL12/14 - для 8D; - ABA20220AK11/12/13/14 - для 10W, 13D и 13W; 1.4.1.2 Основными составными частями привода (рис .2 ) являются: синхронный электродвигатель с постоянными электромагнитами, встроенный электромагнитный дисковый тормоз и шкив трения. Технические характеристики приведены в таблице 2 . Привод установлен на балке, которая опирается на направляющие кабины и противовеса. Электродвигатель Тормоз Балка Шкив трения "Мертвяк" подвески Направляющая (ветвь противовеса) кабины Направляющая противовеса Рис .2 " Привод лифта " 1.4.1.3 Электродвигатель синхронный с постоянными магнитами возбуждения снабжен защитой по току и по температуре (датчик температуры на 140°С). Вал электродвигателя совмещен со шкивом. 1.4.1.4 Тормоз дисковый, электромеханический, нормально-замкнутого типа. Растормаживание осуществляется дистанционно , посредством нажатия на кнопку , расположенную в панели управления на верхней этажной площадке . 1.4.1.5 Шкив трения преобразует вращательное движение в поступательное движение тяговых ремней за счет силы трения , возникающей между ремнями и шкивом под действием силы тяжести кабины и противовеса . 1.4.1.6 C данным приводом применяется система частотного регулирования. В зависимости от грузоподъемности применяются следующие системы: - стандартный частотный OVFWW - для 8D, 10W, 13D и 13W; " Технические характеристики лебедок " Таблица 2 Кратнос Тяговые ремни Ø Тип Мощнос ть ширина x Q, кг V, м / с шкива , кол - лебедки ть , кВт полиспа толщина , мм во ста мм ABA20220AL14 1,00 4,1 630 100 2/1 30 х 3 3 ABA20220AL12 1,60 6,5 ABA20220AK13 1,00 6,4 800 100 2/1 30 х 3 5 ABA20220AK11 1,60 10,3 ABA20220AK14 1,00 6,4 1000 100 2/1 30 х 3 5 ABA20220AK12 1,60 10,3 1.4.2 Кабина 1.4.2.1 Кабина лифта (рис .3 ) подвешивается на тяговых ремнях и фиксируется от разворота относительно вертикальной оси направляющими. Основными составными частями кабины являются: - потолок; - пол; - панели купе; - стояки; - дверь кабины; - привод дверей. 1.4.2.2 Кабина представляет собой металлоконструкцию, состоящую из рамы пола кабины, двух верхних балок (соединяющих между собой стояки) и стояков (соединяющих между собой пол и потолок кабины). Между полом и потолком установлены боковые, задние и фасадные ограждающие панели купе. Внутри кабины на одной из стен расположена панель COP . В верхней и нижней частях кабины установлены башмаки: роликовые или скольжения. На крыше кабины установлен привод дверей и пост ревизии. Пол кабины неподвижный. Под полом расположен кронштейн крепления подвесного кабеля. С передней стороны к полу крепится фартук. На крыше кабины лифта со стороны направляющих установлены перила ограждения. Отводные блоки установлены на кабине, между стояками. Ограждение Пост ревизии Потолок Соединительная коробка Верхний башмак Балка двери кабины Отводные блоки Привод дверей Стояки Дверь кабины Панель купе Панель COP Порог кабины Рама пола кабины Фартук Ловители Нижний башмак Рис .3 " Кабина лифта " 1.4.3 Дверь кабины 1.4.3.1 С фасадной стороны на кабине установлена дверь. Дверь может быть телескопическая (двухскоростная) (рис .4 ) или центрального открывания (рис .5 ). Дверь состоит из балки, кареток с навешанными на них створками, связанными между собой канатом, и электрического привода с частотным регулированием. Балка и порог двери установлены на кабине. На балке имеются линейки, по которым на роликах передвигаются каретки со створками. В нижней части створки имеют башмаки, передвигающиеся в направляющей порога. Контроль за закрытием дверей осуществляется выключателем. В данном лифте применяются двери модели PAX и D2000 с приводом дверей AT-120 и DO2000 соответственно. Технические характеристики и применяемость дверей кабины приведены в таблице 3 . Преобразователь Блок управления Ремень привода дверей Электродви гатель Балка дверей Линейка кабины Каретка Отводка Рис .4 " Привод дверей AT-120" (на примере дверей телескопического открывания) Ремень привода дверей Электродвигатель Блок управления Линейка Отводка Каретка Створки ДК Рис .5 " Привод дверей DO2000" (на примере дверей центрального открывания) 1.4.3.2 Все узлы привода дверей, а именно: электродвигатель, приводной шкив , ремень привода дверей и блок электронного управления установлены на балке дверей кабины. Привод поставляется на место монтажа в заранее собранном и отрегулированном виде. Более подробно о работе и устройстве привода дверей см. " Рабочее руководство по деталям и узлам . Привод дверей " . 1.4.4 Двери шахты 1.4.4.1 Лифт комплектуется автоматическими раздвижными телескопическими (двухскоростными) дверями или дверями центрального открывания (рис .6 ), которые приводятся в движение отводкой двери кабины. В данном лифте применяются двери шахты моделей Prima , Prima-S и Techna . 1.4.4.2 Двери шахты состоят из портала, порога, створок и замка. На портале установлены линейки, на которых установлены каретки с прикрепленными к ним створками. Каждая каретка перемещается по линейке на роликах. Контрролики исключают подъем и спадание кареток с линеек. Закрывание дверей осуществляется под действием груза. Замок Линейка Портал Каретка Створки Порог Рис .6 " Двери шахты " (на примере дверей шахты Techna центрального открывания) 1.4.4.3 Двери шахты Prima и Techna возможно заказать в стеклянном исполнении. Для дверей Prima стеклянные створки поставляются в металлическом обрамлении. Для дверей Techna стеклянные створки могут быть как в металлическом обрамлении, так и полностью из стекла. В соответствующем исполнении поставляется и дверь кабины. Технические характеристики и применяемость дверей шахты приведены в таблице 3 . " Технические характеристики и применяемость дверей лифта " Таблица 3 Тип Тип Тип Привод дверей Тип кабины OP, мм OPH, мм дверей шахты дверей кабины открывания CLD 800 8D TLD 900 CLD 800/900 10W 2000 Prima / Prima-S PAX AT-120 TLD 900 2100 CLD 800 13D TLD 900 13W CLD 900 CLD 800 PAX AT-120 TLD 900 8D CLD 800 D2000 DO2000 TLD 900 2000 Techna CLD 800/900 2100 PAX AT-120 TLD 900 10W CLD 800/900 D2000 DO2000 TLD 900 CLD 800 PAX AT-120 TLD 900 13D CLD 800 2000 D2000 DO2000 Techna TLD 900 2100 PAX AT-120 900 13W CLD D2000 DO2000 1100 1.4.5 Противовес 1.4.5.1 Противовес (рис .7 ) предназначен для уравновешивания веса кабины и 47,5% номинальной грузоподъемности. Противовес размещается в шахте лифта и подвешен на тяговых ремнях. Противовес располагается сбоку от кабины и движется по направляющим. В зависимости от типа кабины (грузоподъемности) и количества входов в кабину лифт может комплектоваться противовесами разной толщины и ширины каркаса (табл .4 ). Верхний башмак Верхняя балка Отводные блоки Верхний башмак Стояк Стояк Ловители Ловители Уголки Нижняя Стяжка балка Нижний Нижний башмак башмак Упор Рис .7 " Противовес " " Технические характеристики противовеса " Таблица 4 Противовес Без ловителей С ловителями Тип кабины Количество входов Расстояние между Толщина Расстояние между Толщина башмаками , мм каркаса , мм башмаками , мм каркаса , мм 1 800 750 8D 120 170 2 700 650 1 150 10W 800 170 750 2 170 1 13D 1200 120 1200 170 2 1 150 13W 2 800 170 750 170 2 1.4.5.2 Противовес состоит из каркаса, в котором уложены груза (не показаны). Грузы закреплены уголками, исключающими их случайное выпадение из рамы каркаса. Каркас состоит из верхней и нижней балок и стояков. В средней части каркас скреплен стяжкой. В верхней балке располагаются отводные блоки полиспастной подвески. На верхней и нижней балке установлены башмаки. В зависимости от грузоподъемности и скорости движения лифта могут быть или башмаки скольжения или роликовые башмаки. В нижней балке закреплен упор. При необходимости противовес может оборудоваться ловителями. 1.4.5.3 В нижней части шахты зона движения противовеса на высоту 2500 мм от дна приямка защищена экраном. 1.4.6 Узлы безопасности 1.4.6.1 Ловители Одним из основных узлов безопасности лифта являются ловители, приводимые в действие ограничителем скорости. В лифте применены ловители плавного торможения, останавливающие и удерживающие кабину на направляющих при возрастании скорости движения кабины вниз на 15%, но не более чем на 50% выше номинальной. Ловители установлены в нижней части кабины на раме пола. Основными деталями ловителей (рис .8 ) являются: литой корпус, в котором находятся плоская пружина и прижимной ролик. Корпус Пружина Ролик Рис .8 " Устройство ловителей плавного торможения " Ловители работают следующим образом. При срабатывании ограничителя скорости прекращается движение каната ограничителя скорости, закрепленного на рычаге механизма включения ловителей. При дальнейшем движении кабины рычаг поворачивает вал, с закрепленными тягами ловителя. Ролик перемещается по плоской пружине в вертикальном направлении относительно корпуса ловителя. При движении ролика вверх, после касания и дальнейшего движения по поверхности головки направляющих, происходит деформация пружины, что обеспечивает необходимое тормозное усилие при заклинивании. Возвращение ловителей в исходное положение осуществляется автоматически при подъеме кабины. 1.4.6.2 Ограничитель скорости и натяжное устройство каната ограничителя скорости 1.4.6.2.1 Ограничитель скорости (рис .9 ) служит для приведения в действие ловителей при возрастании скорости движения кабины вниз. Он установлен в верхней части шахты и крепиться при помощи кронштейнов к направляющей кабины. В данном лифте применяется ограничитель скорости модели Appolo (TAB20602A) . Рис .9 " Ограничитель скорости " 1.4.6.2.2 Ограничитель скорости состоит из закрытого крышкой корпуса, с закрепленным на нем чугунным тормозным шкивом (рис .10 ). В цапфе тормозного шкива установлен на подшипнике рабочий диск. В расточках диска на осях шарнирно закреплены два рычага. Меньшие плечи рычагов тягами соединены шарнирно с большими плечами рычагов и образуют параллелограмм. На тягах также закреплены каленые рифленые ролики. В исходном положении рычаги удерживаются пружиной. На боковой стенке корпуса закреплены несамовозвратный выключатель и устройство для дистанционной проверки ограничителя скорости, при активизации которого происходит срабатывание ловителей при движении кабины с номинальной скоростью. Восстановление выключателя в исходное положение осуществляется дистанционно с панели управления. Ограничитель скорости настраивается на заводе и в процессе эксплуатации регулировке не подлежит. 1.4.6.2.3 Принцип работы ограничителя скорости следующий: - при движении кабины лифта, канат ограничителя скорости, уложенный в ручей рабочего шкива, вращает шкив за счет сил трения; - при превышении числа оборотов шкива (регламентируемое значение), рычаги за счет центробежных сил преодолевают сопротивление пружины и начинают поворачиваться на осях; - большие плечи рычагов взаимодействуют с выключателем и разрывают цепь управления; - в случае дальнейшего увеличения скорости лифта происходит дальнейший поворот рычагов, что приводит к заклиниванию ролика между поверхностями тормозного диска и рабочего шкива. Вращение шкива прекращается, прекращается движение каната ограничителя скорости и при дальнейшем движении кабины вниз канат разворачивает рычаг привода ловителей и кабина садится на ловители. Выключатель Корпус Пружина Рычаг Устройство дистанционной Тормозной шкив Рабочий диск Ролик Тяга Канат Рис .10 " Устройство ограничителя скорости " 1.4.6.2.4 Для восстановления работоспособности лифта необходимо снять кабину с ловителей и ручкой OS , на панели управления, и установить в исходное положение выключатель. Проверка скорости срабатывания ограничителя скорости производится в соответствии с разделом 5 Приложения 6 ПБ 10-558-03 " Порядок проведения испытаний узлов безопасности " . 1.4.6.2.5 Натяжное устройство каната ограничителя скорости (рис .11 ) расположено в приямке, закреплено на направляющей кабины лифта и предназначено для обеспечения необходимого натяжения каната ограничителя скорости и создания необходимой силы трения между канатом и ручьем шкива ограничителя скорости. Работа натяжного устройства контролируется выключателем. Устройство натяжного устройства каната ограничителя скорости показана на рис .12 . Рис .11 " Натяжное устройство каната ограничителя скорости " Натяжное устройство состоит из блока (на рисунке не показано), соединенного с качающимся грузом. Блок натяжного устройства закрыт кожухом. Направляющая Канат ОС кабины Груз Выключатель Рис .12 " Устройство натяжного устройства каната ОС " 1.4.6.3 Замок двери шахты В закрытом положении каретка запирается замком двери шахты (рис .13 ). Замок двери шахты состоит из кронштейна, на котором закреплена защелка. При полностью закрытых створках защелка под действием груза заходит за неподвижный упор портала дверей шахты и стопорит каретку. Одновременно мостик замыкает цепь контроля закрытия и запирания двери шахты. При открывании двери кабины подвижная отводка воздействует на ролик замка двери шахты и поворачивает кронштейн с защелкой вокруг оси, тем самым, освобождая для движения створки двери шахты. При этом размыкается цепь контроля закрытия и запирания двери шахты. Защелка Мостик Кронштейн Груз Ролик Рис .13 " Замок двери шахты " 1.4.6.4 Буфера В нижней части шахты (в приямке) установлены буфера (рис .14 ), предназначенные для гашения кинетической энергии кабины при переходе кабиной уровней нижней или верхней этажных площадок. В зависимости от номинальной скорости движения применяются либо полиуретановые - a) (1,00 м/с), либо гидравлические буфера - b) (1,60 и 1,75 м/с). Буфера устанавливаются на опоры. Буфера относятся к устройствам безопасности. Испытание буферов производится в соответствии с разделом 6 Приложения 6 ПБ 10-558-03 " Порядок проведения испытаний узлов безопасности " . Буфер Опора буфера a) полиуретановый буфер b) гидравлический буфер Рис .14 " Буфера " 1.4.7 Направляющие 1.4.7.1 Направляющие кабины и противовеса определяют положение кабины и противовеса относительно друг друга и относительно шахты, а также воспринимают нагрузки, возникающие при движении кабины и противовеса и при посадки их на ловители. 1.4.7.2 Направляющие изготовлены из особого таврового профиля длиной 2,5 м или 5,0 м и крепятся к стенам шахты через кронштейны. Кронштейны направляющих крепятся к стене шахты с помощью дюбелей (распорных - для шахт выполненных из бетона, химических - для шахт выполненных из кирпича), или с помощь приварки к закладным деталям шахты. Тип направляющей кабины зависит от грузоподъемности лифта, а тип направляющей противовеса зависит от грузоподъемности лифта и наличии у противовеса ловителей. Применяются направляющие следующих типов: Т 45/ А (T45 или T45-16-2) ; Т 82/ А ( Т 3) ; Т 82/B ( Т 3) ; Т 89/ В ( Т 2) и Т 127-1/ В ( Т 1L) . 1.4.8 Тяговые ремни и канат ограничителя скорости 1.4.8.1 В качестве тягового элемента в GeN2 (R1) применяются полиуретановые ремни (рис .15 ) размером 30 × 3 мм или 60 × 3 мм (в зависимости от грузоподъемности), армированные 12 или 24 стальными канатами диаметром 1,61 мм каждый и разрывным усилием 32 кН или 64 кН. Каждый канат сплетен из оцинкованных проволок и имеет формулу 7 × 7 . На примыкающей к шкиву трения поверхности ремня нанесены V-образные канавки с шагом 8 , 10 или 12 мм. Применяемость и количество используемых тяговых ремней приведены в таблице 2 . тяговый ремень 30 х 3 мм тяговый ремень 60 х 3 мм Рис .15 " Тяговый ремень " 1.4.8.2 Концы тяговых ремней крепятся при помощи специальных зажимом (рис .16 ) с асимметричными клиньями к подпружиненным тягам, установленных в верхней части шахты. Ветвь противовеса (рис .2 ) крепится к балке привода, а ветвь кабины крепится к направляющей кабины. Рис .16 " Заделка тяговых ремней (" мертвяк ")" (на примере "мертвяков" ветви кабины) 1.4.8.3 Канат ограничителя скорости диаметром 6 мм закреплен на рычаге привода ловителей, уложен в шкив ограничителя скорости и при превышении номинальной скорости лифта приводит в действие ловители. Натяжение каната ограничителя скорости обеспечивается натяжным устройством ограничителя скорости, расположенным в приямке. 1.4.8.4 Ремни запасованы по полиспастной схеме 2:1 (рис .17 ). "Мертвяк" Шкив лебедки "Мертвяк" ветви ветви кабины Отводные блоки противовеса кабины Отводной блок противовеса Рис .17 " Схема запасовки тяговых ремней " 1.4.9 Система позиционирования 1.4.9.1 Система позиционирования служит для остановки лифта на уровне этажной площадки и отключения привода лифта в случае перехода кабиной верхнего и нижнего крайних положений. Система позиционирования состоит из датчиков и магнитов. При взаимодействии датчика с магнитом в схему управления лифтом подается команда на изменение скорости движение кабины, либо на ее остановку. 1.4.9.2 В зависимости от типа дверей, с данным лифтом применяются два типа системы позиционирования: - PRS-2 - с дверями центрального открывания; - PRS-5 - с дверями телескопического (двухскоростного) открывания. 1.4.9.3 Система PRS-2 состоит из комплекта магнитов закрепленных на ленте и головки считывания с датчиками Холла (магнитотранзисторные ключи), установленной на кабине. Лента натянута по всей высоте шахты. Возможна регулировка установки магнитов по высоте. Система PRS-5 состоит из комплекта магнитов закрепленных на стойке двери шахты и герконовых датчиков, установленных на двери кабины. Возможна регулировка их установки. Существует несколько ограничений на применение PRS-2 и PRS-5 , в зависимости от комплектации лифта (см. Standard Equipment Binder ). 1.4.10 Грузовзвешивающее устройство Кабина снабжена грузовзвешивающим устройством (рис .18 ). Грузовзвешивающее устройство не допускает пуск лифта в случае его перегрузки на 10% выше номинальной грузоподъемности. При этом на панели COP загорается световой сигнал " Перегрузка " . Установка грузовзвешивающего устройства показана на рис .19 . Устройство состоит из блока и предварительно настроенных датчиков. Блок грузовзвешивающего устройства крепится на направляющей кабины, а датчики устанавливаются на тяговых ремнях (по одному датчику на каждый тяговый ремень) недалеко от "мертвяков" ветви кабины. Датчики закрываются кожухами. Блок Датчики Рис .18 " Грузовзвешивающее устройство " Рис .19 " Установка грузовзвешивающего устройства " 1.4.11 Устройство контроля тяговых ремней (BID или RBI) Лифт снабжен устройством контроля тяговых ремней (BID или RBI). Торговое название: PULSE ™ DEVICE (рис .20 ). Устройство контроля тяговых ремней используется для контроля за износом полиуретановых тяговых ремней методом пропускания электрических импульсов через металлические канаты ремня. Устройство состоит из блока BID и датчиков. Блок BID располагается на ветви кабины подвески недалеко от "мертвяков" и заменяет собой контакт слабины канатов ( SCS ). Датчики располагаются на ветви противовеса. Для подключения блока BID необходимо оставлять свободные концы тяговых ремней не менее чем 500 мм. В случае износа одного из тяговых ремней или обнаружения какого-нибудь другого дефекта, блок BID посылает информацию в контроллер, после чего поступает команда на остановку лифта. Лифт останавливается на ближайшей этажной площадке и открывает двери. Шкив трения Блок BID Отводные блоки Датчики Отводной блок Рис .20 " Устройство контроля тяговых ремней PULSE ™ DEE" 1.5 Краткое описание системы управления и электропривода 1.5.1 Общие указания Настоящее техническое описание содержит основные сведения по работе электрической схемы лифта с микропроцессорным управлением MCS220 . Описание рассчитано на специалистов, обученных для эксплуатации лифтов модели GeN2 (R1) и аттестованных в соответствии с требованиями ПБ 10-558-03 Госгортехнадзора. Программное обеспечение устанавливается на заводе-изготовителе в cоответствии с заказом, но в случае возникновения необходимости загрузки рабочих параметров непосредственно на месте монтажа, применяется блок обслуживания ( Service Tool ). Данное описание содержит сведения о функциональных возможностях и режимах работы лифта, обеспечиваемых этой схемой. 1.5.1.1 Подключение питания осуществляется через запираемый главный автоматический выключатель с ручным приводом. Он располагается в панели управления. В случае необходимости экстренного отключения электроэнергии в панели управления также имеется кнопка (функционально одинаковая с главным автоматическим выключателем), которая отключает электроэнергию, кроме освещения. 1.5.1.2 Привод выполнен на базе трехфазного синхронного электродвигателя с постоянными магнитами. Электродвигатель привода снабжен защитой по току и по температуре. 1.5.1.3 Питание двигателя привода дверей осуществляется напряжением 220В через автоматический выключатель. 1.5.1.4 Питание цепей безопасности и управления осуществляется переменным напряжением 110В от трансформатора. 1.5.1.5 Питание цепей для подключения ремонтного инструмента осуществляется напряжением 220В через автоматический выключатель. 1.5.1.6 Питание цепей сигнализации и управления (датчики замедления и остановки) осуществляется постоянным напряжением 30В от трансформатора и выпрямителя. 1.5.1.7 Питание цепей освещения кабины и шахты осуществляется напряжением 220В от сети здания через автоматические выключатели. 1.5.1.8 Закрытие дверей и пуск кабины лифта осуществляется кнопкой приказа, размещенной на панели COP. Вызов кабины осуществляется кнопками вызова, установленными на этажных площадках. 1.5.1.9 Кнопки приказа, кнопки вызова, световые табло (при наличии), указатели направления движения подключаются к дистанционным станциям, расположенным на этажных площадках и в кабине. Связь между контроллером и дистанционными станциями осуществляется последовательной линией дистанционной связи. 1.5.1.10 В качестве устройств, отслеживающих положение кабины в шахте, применены датчики системы PRS, установленные на кабине. В зависимости от системы PRS применяются датчики Холла ( PRS-2 ) или герконовые датчики ( PRS-5 ). Эти датчики подают импульс на остановку кабины. Рабочее замедление кабины рассчитывается программно микроконтроллером частотного преобразователя после коррекционного пробега лифта с записью в долговременную память расположения магнитов точной остановки. Принудительное замедление на крайних остановках осуществляется датчиками принудительного замедления и восстановления местоположения кабины 1LS и 2LS . Остановка кабины в зоне точной остановки осуществляется посредством датчиков точной остановки 1LV и 2LV . 1.5.1.11 Режимы работы лифта определяются программным обеспечением, заложенным в процессор, расположенный на основной плате, которая осуществляет управление аппаратами контроллера и периферии. 1.5.1.12 На кабине имеется устройство контроля проема дверей, предназначенное для предотвращения закрытия дверей в случае нахождения препятствия в проеме дверей кабины или шахты. С лифтом используются три вида устройств: - LRD - представляющее собой один или два горизонтальных световых луча (в зависимости от типа дверей и ширины проема), расположенных на разной высоте; - IRC2D - представляющее собой две вертикальные планки, закрепленные на стойках дверей кабины. Планки излучают инфракрасный свет, образуя в проеме дверей инфракрасную "штору", которая закрывает весь проем дверей по всей высоте; - IRC3D - представляющее собой 3D-датчики, закрепленные на краях панелей дверей кабины. 3D-датчики излучают инфракрасный свет, образуя в проеме дверей инфракрасную "штору", которая закрывает весь проем дверей по всей высоте. 3D-датчики направлены в сторону шахты. Более полная информация по устройствам контроля проема дверей - LRD , IRC2D и IRC3D (см. Standard Equipment Binder ). 1.5.1.13 Для защиты кабины лифта от переспуска или переподъема относительно крайних этажных площадок устанавливаются конечные выключатели UDLS и 6LS , срабатывающие при переходе кабиной крайних рабочих положений, разрывая цепь безопасности. 1.5.1.14 Движение кабины возможно только при условии исправности всех блокировочных устройств. Срабатывание любого предохранительного устройства приводит к размыканию соответствующего контакта в цепи безопасности и остановки кабины. 1.5.1.15 Электрооборудование, устанавливаемое в шахте лифта, рассчитано на эксплуатацию его в отапливаемом, вентилируемом помещении (температура от +5°С до +40°С, влажность не более 80% при 20°С). 1.5.1.16 Все электрооборудование подлежит заземлению в соответствии с действующими правилами и нормами, кроме катушек реле и пускателей, нулевой провод которых включается на землю через семисторные преобразователи уровня. 1.5.2 Описание системы управления 1.5.2.1 Система управления лифтом на микропроцессорной базе представляет собой одиночную простую ( SAPB ) или групповую собирательную (при движении вниз - DCL или при движении в обоих направлениях - FCL ) систему управления. Данная система управления позволяет подключать до пяти лифтов в группу. Система управления также включает в себя дистанционную сигнальную подсистему последовательного подключения модульного сопряжения, разработанной фирмой ОТИС. Конструкция обеспечивает простую установку, обнаружение, замену неисправных компонентов, а также защиту от доступа в систему кого-либо, кроме персонала фирмы ОТИС. 1.5.2.2 Система управления лифтом состоит из: - главного автоматического выключателя; - контроллера (рис .21 ); - частотного привода OVF; - панели управления с аппаратами управления (панель управления) (рис .22 ); - дистанционных станций (расположенных по шахте); - кнопок приказа; - кнопок вызова (рис .23 ); - световых табло (рис .23 ); - указателей направления движения (рис .23 ); - системы PRS (см. п .1.4.9 ). 1.5.2.3 Главный автоматический выключатель располагается в панели управления. Он предназначен для подключения питания от энергосистемы здания. Подключение питания осуществляется через ручной привод. Для проведения технического обслуживания главный автоматический выключатель имеет возможность запирания в выключенном состоянии. 1.5.2.4 Контроллер располагается в верхней части шахты. Он является основной и главной частью системы управления. Внутри контроллера установлены: электронная плата TCBC , осуществляющая логическое управление всей системой; трансформатор; необходимые коммутационные и защитные элементы и ряд других модулей, наличие которых определяется функциями, выполняемыми лифтом. Частотный привод OVF Контроллер Рис .21 " Общий вид контроллера " 1.5.2.5 Панель управления с аппаратами управления ( панель управления ) . Панель управления вмонтирована в обрамление дверей шахты и закрывается запираемой металлической дверцей. Она может располагаться на верхней или предпоследней этажных площадках. В панели управления располагаются: - главный автоматический выключатель с ручным приводом; - аккумулятор; - кнопка растормаживания тормоза; - кнопка аварийного освещения; - кнопка сигнализации; - пост ERO; - кнопка дистанционного управления срабатыванием ограничителя скорости; - электрическая розетка для подключения инструмента; - блок предохранителей . Рис .22 " Общий вид панели управления " 1.5.2.6 Кнопки приказа расположены на панели COP в кабине лифта. Они предназначены для подачи импульса в систему управления на закрытие дверей и пуск кабины лифта. Кроме кнопок приказа на панели COP имеются кнопка вызова обслуживающего персонала (диспетчера) и кнопка открытия дверей кабины и шахты. 1.5.2.7 Кнопки вызова расположены в постах вызова на каждой этажной площадке. Они предназначены для вызова кабины лифта на свою этажную площадку. В зависимости от типа системы управления имеется возможность установки по две кнопки вызова (вверх и вниз) на каждую этажную площадку (кроме крайних). Также пост вызова может быть комбинированным со световым табло (в этом случае надобность в отдельном световом табло отпадает). 1.5.2.8 Световое табло расположено на этажной площадке над дверью шахты или сбоку от двери. Оно предназначено для информирования пользователя о местоположении кабины лифта в данный момент. Световое табло устанавливается по требованию заказчика. Оно может устанавливаться как на основной этажной площадке, так и на всех этажных площадках. Также световое табло может быть комбинированным с указателем направления движения (в этом случае надобность в отдельном указателе отпадает). 1.5.2.9 Указатель направления движения расположен на этажной площадке над дверью шахты или сбоку от двери. Он предназначен для информирования пользователя о направлении движения, пришедшей по вызову, кабины лифта. Указатель направления движения устанавливается по требованию заказчика. Он может устанавливаться как на основной этажной площадке, так и на всех этажных площадках. Указатель Указатель направления направления движения движения (горизонтальный) (вертикальный) Световое Световое табло табло (горизонтальное) (вертикальное) Пост вызова Переговорное устройство режима "Пожарная опасность" Рис .23 " Этажная площадка " 1.5.3 Описание режимов работы 1.5.3.1 Включение лифта в работу Питание электрооборудования производится через главный автоматический выключатель, расположенный в панели управления. После подключения питания к системе управления автоматически включается режим коррекционного пробега лифта, при котором кабина начинает движение вверх или вниз до датчиков крайних этажей. Направление коррекционного пробега закладывается в программное обеспечение. Цель коррекционного пробега - определение системой управления положения кабины в шахте. При достижении кабиной одного из датчиков крайних этажей она переходит на малую скорость и останавливается на уровне верхнего (нижнего) этажа, после чего лифт готов к работе. 1.5.3.2 Режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " В режиме " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " осуществляется кнопочное управление из кабины и наружный вызов пустой кабины с этажной площадки, а также выполнение попутных вызовов при движении вверх и вниз. Свободная кабина с закрытыми дверями остается в ожидании вызова, на котором она была оставлена последним пассажиром или в зоне " Парковки " . Возможна стоянка кабины с открытыми дверями по требованию заказчика. 1.5.3.3 Режим " РЕВИЗИЯ " В режиме " РЕВИЗИЯ " , который предназначен для осмотра шахты, управление производится только с крыши кабины с помощью специальных кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ поста ревизии. При этом действие вызывных и приказных кнопок, управление с панели управления и независимое обслуживание - исключаются. Для перевода лифта в режим " РЕВИЗИЯ " необходимо переключатель на посту ревизии на крыше кабины установить в положение INSPECTION. В этом режиме кабина перемещается на малой скорости, и ее движение ограничивается выключателем 6LS на крайней верхней остановке, обеспечивающим зазор между площадкой на крыше кабины и перекрытием шахты - 1,8 м, и выключателем UDLS на крайней нижней остановке. Движение возможно только при полностью закрытых дверях кабины и шахты. 1.5.3.4 Режим "ERO" ( управление из машинного помещения ) Управление осуществляется с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ блока ERO, расположенного в панели управления. Перевод в режим "ERO" осуществляется поворотом выключателя NORMAL/ERO в положение ERO. При этом исключаются все вызова и приказы, и отключается привод дверей. Движение возможно только при нажатии кнопок блока ERO. Этот режим предназначен только для проведения регламентных работ и при эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта. 1.5.3.5 Режим " НЕЗАВИСИМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ " Режим " НЕЗАВИСИМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ " включается специальным ключом, установленным в кабине, при этом исключаются все вызова. Лифт выполняет только приказы из кабины и стоит на этаже с открытыми дверями в ожидании других приказов. 1.5.3.6 Режим " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " Переход лифта в режим " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " происходит автоматически при поступлении сигнала из системы пожарной защиты здания в режиме " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . При движении лифта вверх после включения режима " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " кабина перейдет на малую скорость, дойдет до зоны точной остановки ближайшего этажа и, не открывая дверей, направиться вниз до первого этажа, не отвечая на приказы и вызова. На первом этаже двери откроются и останутся открытыми. 1.5.4 Действие предохранительных и аварийных устройств 1.5.4.1 Автоматическое отключение электродвигателя привода происходит в следующих случаях: - при отключении главного автоматического выключателя под действием максимально- теплового расцепителя или вследствие ручного воздействия на механизм отключения; - при исчезновении питания в сети; - при переподъеме или переспуске кабины относительно крайних этажей; - при срабатывании ловителей; - при обрыве каната ОС; - при срабатывании ОС; - при нажатии кнопки СТОП на крыше кабины; - при повороте выключателя СТОП в приямке; - при открытии двери шахты; - при открытии двери кабины; - при обрыве ленты системы PRS-2 (заказная опция); - при обрыве или вытяжке тяговых ремней. В случае если остановка явилась следствием нажатия кнопок или выключателей СТОП, лифт будет готов к работе после перевода этих кнопок в нормальное положение. Включение электродвигателя лебедки исключается при перегрузке кабины более чем на 10%. В случае неисправностей, вызвавших разрыв цепи безопасности, движение может быть восстановлено только после устранения их техническим персоналом. 1.5.4.2 Аварийная сигнализация и освещение Кабина лифта снабжена устройством двухсторонней громкоговорящей связи между пассажиром и диспетчером (обслуживающим персоналом): диспетчер (обслуживающий персонал) вызывается звонком, включающимся кнопкой на панели COP. При исчезновении питания в сети этот блок питается от встроенного источника, обеспечивающего аварийное освещение, вызов диспетчера и связь с ним в течении 3 ÷ 4 часов. 1.6 Комплексное апробирование и обкатка лифта 1.6.1 Комплексное опробование и обкатку лифта необходимо производить после выполнения всех монтажных и регулировочных работ. 1.6.2 Эта часть работы включает в себя проверку работоспособности лифта, взаимодействия узлов и механизмов во всех предусмотренных режимах, балансировку кабины с противовесом, проверку работы электроаппаратуры. 1.6.3 Балансировку кабины с противовесом производить с 47,5% загрузкой кабины, установив кабину против противовеса, исключив, таким образом, влияние веса ремней и подвесных кабелей. Выключить главный автоматический выключатель, и, воспользовавшись электрическим растормаживанием (кнопка BRB1 или ключ BRB2 в панели управления), убедиться в отсутствии перемещения кабины и противовеса. После балансировки закрепить груза на противовесе. 1.6.4 После проведения комплексного опробования и проверки работы электросхемы производиться обкатка лифта. Обкатка производится с номинальной загрузкой кабины. 1.6.5 В процессе обкатки движение кабины должно осуществляться с остановками по всем этажам как снизу вверх, так и сверху вниз. 1.6.6 Цикл с остановками по этажам должен чередоваться с транзитным циклом движения кабины между крайними остановками. 1.6.7 Непрерывность работы лифта в указанных режимах не должна превышать 8 ÷ 10 мин, после чего в работе лифта должна быть сделана пауза на 2 ÷ 3 мин. Всего за время обкатки должно быть выполнено 12 ÷ 15 чередующихся циклов. 1.6.8 После обкатки необходимо проверить состояние стыков направляющих, башмаки кабины и противовеса, а также произвести ревизию крепежа кронштейнов, направляющих, каркасов кабины и противовеса, лебедки и другого оборудования. 2. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2.1. Введение . 2.1.1. Настоящий документ предназначен для изучения устройства и принципа действия электрических пассажирских лифтов компании ОТИС модели GeN2 (R1) а также содержит указания, необходимые для полного использования их возможностей при эксплуатации и техническом обслуживании. 2.1.2. Руководство предназначено для специалистов, обученных и аттестованных в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов". Эти специалисты должны пройти обучение по особенностям конструкции и технического обслуживания лифтов модели GeN2 (R1) . 2.1.3. Сертифицированные узлы - ловители, ограничитель скорости, буфера и замки дверей шахты ремонту не подлежат. 2.2 Общие указания 2.2.1 Перед вводом в эксплуатацию лифт подлежит регистрации в органе Ростехнадзора и должен быть подвергнут полному техническому освидетельствованию. 2.2.2 Эксплуатирующая организация (Владелец лифта) обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта в соответствии с разделом 12 ПБ 10-558-03 . 2.2.3 Техническое обслуживание и осмотр лифта должны выполняться в соответствии с производственными инструкциями обслуживающего персонала и настоящей инструкцией. 2.2.4 Порядок и объем работы по проверке технического состояния и выполнению технического обслуживания лифта приведен в настоящей инструкции. 2.3 Указания мер безопасности 2.3.1 Работы по осмотру и периодическому обслуживанию лифта должны производиться при строгом соблюдении мер безопасности, изложенных в производственных инструкциях обслуживающего персонала и инструкциях по охране труда, действующих в организации, эксплуатирующей лифт. 2.3.2 К эксплуатации допускается только исправный и прошедший техническое освидетельствование лифт. В паспорте лифта должна быть запись представителя инженерного центра о проведении полного технического освидетельствования и инспектора Ростехнадзора о разрешении на ввод лифта в эксплуатацию. 2.3.3 Перед проведением работ на лифте по осмотру и техническому обслуживанию необходимо принять меры, исключающие ошибочный или внезапный пуск лифта или его механизмов. 2.3.4 Работы по техническому обслуживанию лифта должны выполняться персоналом в количестве не менее двух человек, за исключением работ, единоличное производство которых разрешается производственными инструкциями для лифтеров и электромехаников. 2.3.5 Перемещение на кабине для производства работ в шахте разрешается только при управлении лифтом в режиме " РЕВИЗИЯ " . Во время движения персоналу, находящемуся на крыше кабины необходимо располагаться ближе к центру кабины, держась за ограждения на крыше кабины. 2.3.6 При техническом обслуживании контроллера необходимо использовать диэлектрический коврик, предохраняющий от поражения электрическим током. При техническом обслуживании главного автоматического выключателя обслуживающий персонал должен использовать диэлектрические перчатки. 2.3.7 Перед проведением работ, связанных с техническим обслуживанием электрооборудования и электроаппаратуры, необходимо отключить главный автоматический выключатель и запереть его на замок. На все время работ на главном автоматическом выключателе должен быть вывешен плакат: " НЕ ВКЛЮЧАТЬ , РАБОТАЮТ ЛЮДИ " 2.3.8 Перед работой в приямке необходимо проверить исправность блокировочных выключателей двери шахты нижнего этажа. Работы в приямке должны проводиться при открытой двери шахты нижнего этажа, при выключенном в приямке выключателе цепей управления и установленном на проем двери ограждении или охране открытого проема двери. При этом должен быть вывешен плакат: " ПРОСЬБА ИЗВИНИТЬ , ПРОИЗВОДИТСЯ ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ " 2.3.9 После переключения лифта в режим "ERO" и до начала работы в этом режиме проверить и убедиться, что все двери шахты закрыты и заперты. 2.3.10 Дверца панели управления должна быть всегда заперта, за исключением времени, когда проводятся работы непосредственно с панелью управления. 2.3.11 Крышка контроллера должна быть всегда заперта, за исключением времени, когда проводятся работы, связанные с обслуживанием контроллера. Работы по ремонту контроллера разрешается проводить при выключенном главном автоматическом выключателе. 2.3.12 Перед началом работ, связанных с заменой деталей тормоза или его регулировкой, установить противовес на буфер. При этом кабина не должна быть загружена. 2.3.13 Замену, перепасовку тяговых ремней и работы, сопровождающиеся снятием ремней со шкива трения, производить после установки противовеса на упоры, посадки кабины на ловители в верхней части шахты и дополнительной строповки кабины с использованием необходимых чалочных средств. 2.3.14 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - выводить из действия предохранительные и блокировочные устройства; - производить пуск лифта путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение на электродвигатель; - пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями, а также неисправными защитными и предохранительными средствами; - подключать к цепям управления лифта электроинструмент, лампы освещения или другие электрические приборы, за исключением измерительных; - пользоваться переносными лампами напряжением более 42В; - производить техническое обслуживание или ремонт электрооборудования и электроаппаратуры, находящиеся под напряжением; - выполнять работы с крыши кабины во время ее движения; - оставлять открытой дверь шахты при отсутствии кабины на этаже; - высовываться за габариты движущейся кабины; - находиться людям в кабине при динамическом испытании лифта; - находиться в шахте и приямке без защитных касок; - проводить одновременно работы в двух уровнях: на кабине и в приямке; - спускаться и подниматься по конструкциям шахты и по тяговым ремням; - оставлять после работы на крыше кабины горюче-смазочные материалы, ветошь, инструмент, запчасти; - транспортировать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости бытового назначения не в герметически закупоренной таре в объеме более двух литров; - курить в кабине и шахте лифта. 2.3.15 Эвакуация пассажиров из кабины в случае остановки ее между этажами должна проводиться в соответствии с "Инструкцией по освобождению пассажиров из кабины лифта". 2.4 Подготовка лифта к работе 2.4.1 Подготовка лифта к работе имеет целью проверить его техническое состояние и убедиться, что лифт исправен и может эксплуатироваться. 2.4.2 Подготовку лифта к работе необходимо выполнять при вводе лифта в эксплуатацию, после ремонтных работ на лифте, либо у лифта, бездействующего более 15 суток. 2.4.3 Подготовка лифта к работе должна проводиться электромехаником из числа персонала по обслуживанию лифта. 2.4.4 Результаты подготовки лифта к работе должны установленным порядком отражаться в журнале технического обслуживания. 2.4.5 Неисправности, обнаруженные при подготовке лифта к работе, должны быть устранены до начала пользования лифтом. 2.4.6 При подготовке лифта к работе необходимо: - убедиться, что лифт отключен от питающей линии (главный автоматический выключатель выключен, заперт и вывешен соответствующий плакат); - проверить замки дверей шахты на всех этажах, для чего при отсутствии кабины на проверяемом этаже попытаться, находясь на этажной площадке, раздвинуть створки дверей. Если створки не раздвигаются, замок работает исправно; - осмотреть размещенное в приямке оборудование: натяжное устройство ограничителя скорости, буфера и электрооборудование не должны иметь механических повреждений, оборудование должно быть закреплено (болты и винты затянуты, сварные швы не должны иметь видимых разрушений); - осмотреть размещенное в верхней части шахты оборудование: привод, ограничитель скорости, контроллер и электрооборудование не должны иметь механических повреждений, оборудование должно быть закреплено (болты и винты затянуты, сварные швы не должны иметь видимых разрушений); - осмотреть контроллер. Визуально убедиться в исправном состоянии аппаратов - не должно быть поломок (сколов, трещин), убедиться в отсутствии обрывов проводов, незатянутых контактных соединений, коррозии, неплотного соединения соединителей; - осмотреть панель управления. Визуально убедиться в исправном состоянии аппаратов - не должно быть поломок (сколов, трещин), убедиться в отсутствии обрывов проводов, незатянутых контактных соединений, коррозии, неплотного соединения соединителей; - проверить заземление оборудования; - включить главный автоматический выключатель: кабина автоматически направляется вверх или вниз до крайней остановки (происходит коррекционный пробег); - проверить лифт в работе при управлении с панели управления, для этого необходимо перевести лифт в режим "ERO" ; выключить микровыключатели привода дверей ( DDO ) и вызовов ( CHCS ) на панели управления; нажать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, после чего кабина должна прийти в движение и остановиться на заданном крайнем этаже; - при движении кабины проверить на слух работу привода: не должно быть резкого шума, скрежета, визга и т.д.; - осмотреть купе кабины и аппараты управления, створки двери кабины не должны иметь поломок или повреждений; - проверить работу блокировочных выключателей дверей кабины и шахты на всех этажах. Для проверки кабину направить с уровня одного этажа на другой и убедиться, что кабина начинает движение только после полного смыкания створок дверей кабины и шахты; - проверить возможность открывания двери кабины, когда она находится не на этаже, для чего установить кабину между этажами и попытаться из кабины раздвинуть створки - они должны раздвигаться не более чем на 90 мм; - проверить работу привода дверей: при нажатии кнопки приказа в кабине двери должны автоматически закрываться, при нажатии на кнопку вызова на этажной площадке, на котором находится кабина, двери должны автоматически открываться. Если в течение 3 ÷ 5 секунд после открытия дверей в кабину никто не войдет, двери должны автоматически закрываться; - при проверке панели COP в кабине и вызывных постов на этажных площадках убедиться, что кабина приходит на тот этаж, куда была направлена или вызвана; - проверить сигнализацию о регистрации приказа и вызова, исправность работы световых табло и освещения кабины - при нажатии на кнопку приказа или вызова должна загореться индикация их регистрации и гореть до прибытия кабины на заданный этаж. При движении кабины на световых табло, установленных на основном посадочном этаже и в кабине должны загораться цифры, соответствующие этажу, проходимому кабиной, и стрелки, указывающие направление ее движения; - проверить работу двусторонней связи из кабины с диспетчерским пунктом (при его наличии), а при его отсутствии - действие сигнализации вызова обслуживающего персонала. 2.4.7 Исходное положение лифта, подготовленного к работе: - главный автоматический выключатель включен; - микровыключатель привода дверей ( DDO ) включен; - переключатель режимов работы в панели управления NORMAL/ERO установлен в положение NORMAL; - кабина не загружена и находится на основном посадочном этаже; - двери кабины и шахты закрыты и заперты. 2.5 Порядок работы 2.5.1 Порядок пользования 2.5.1.1 На основной посадочной площадке или в кабине должны быть вывешены "Правила пользования лифтом" с учетом его типа и назначения. 2.5.1.2 При необходимости владелец лифта может установленным порядком разработать и утвердить дополнения к "Правилам пользования лифтом", отражающие особенности эксплуатации лифта с учетом местных условий. Дополнения не должны противоречить "Правилам пользования лифтом" и требованиям ПБ 10-558-03 . 2.5.1.3 Обслуживающий персонал обязан прекратить пользование лифтом, отключить главный автоматический выключатель, на основном посадочном этаже вывесить плакат " ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ " и сообщить электромеханику в случаях, если: - кабина приходит в движение при открытых дверях кабины или шахты; - отсутствует освещение кабины; - двери могут быть открыты снаружи при отсутствии кабины на данном этаже без применения специального ключа; - кабина вместо движения вверх движется вниз или наоборот; - кабина не останавливается на этаже, на который направлена; - точность автоматической остановки кабины более 10 мм; - произошел пробой изоляции на корпус - металлоконструкция лифта или корпуса электроаппаратов оказались под напряжением; - появился необычный шум, стук, рывки, толчки при движении кабины, повреждение стенок купе, дверей, ощущается запах гари; - не работает двусторонняя переговорная связь. 2.5.1.4 Лифтеру (оператору по диспетчерскому обслуживанию) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - самостоятельно производить ремонт лифта и включать аппараты в контроллере; - самостоятельно производить эвакуацию пассажиров из кабины; - находиться на крыше кабины и спускаться в приямок. 2.5.2 Режимы работы Лифт может работать в следующих режимах: - " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " ; - "ERO" (на верхней этажной площадке); - " РЕВИЗИЯ " (на крыше кабины); - " НЕЗАВИСИМЫЙ РЕЖИМ " (ключ ISC в кабине); - " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " . 2.5.3 Режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " 2.5.3.1 В режиме " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " лифт используется повседневно для перевозки пассажиров и грузов. Режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " - основной эксплуатационный режим. 2.5.3.2 Управление движением кабины в режиме " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " осуществляют пассажиры, руководствуясь правилами пользования. 2.5.3.3 Для вызова кабины необходимо нажать кнопку вызывного поста на этажной площадке. Для отправки кабины необходимо нажать кнопку требуемого этажа на панели COP, расположенной в кабине. Для экстренного открывания дверей в зоне точной остановки на панели COP может быть предусмотрена кнопка ДВЕРИ. 2.5.4 Режим "ERO" 2.5.4.1 Режим "ERO" предназначен для проверки работоспособности лифта, испытаний, а также для эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта. Кроме того, в этом режиме осуществляется движение кабины с помощью электродвигателя после срабатывания концевого выключателя и выключателя ловителей. 2.5.4.2 Для проверки работоспособности и проведения испытаний необходимо перевести управление лифтом в режим "ERO" , выключить микровыключатели DDO и CHCS . 2.5.4.3 Движение кабины в этом случае происходит на малой скорости. Для движения кабины вверх - нажать кнопку ВВЕРХ, для движения кабины вниз - нажать кнопку ВНИЗ. Движение кабины происходит только при нажатой кнопке направления движения. Замедление и остановка кабины на крайних этажах осуществляется автоматически. 2.5.4.4 Для снятия кабины с ловителей или с концевых выключателей, а также подъема кабины с буферов необходимо нажать на кнопку ВВЕРХ в режиме "ERO" . 2.5.5 Режим " РЕВИЗИЯ " 2.5.5.1 Режим " РЕВИЗИЯ " предназначен для проведения регламентных работ с крыши кабины кнопками поста ревизии. 2.5.5.2 Для перевода лифта в режим " РЕВИЗИЯ " необходимо переключатель поста ревизии на крыше кабины установить в положение INSPECTION. 2.5.5.3 Движение кабины в режиме " РЕВИЗИЯ " происходит на малой скорости. Для движения кабины необходимо нажать и удерживать кнопки ПУСК+ВВЕРХ или ПУСК+ВНИЗ на посту ревизии. Для прекращения движения необходимо отпустить кнопки. В зоне крайних этажей кабина останавливается автоматически, даже при нажатых кнопках на посту ревизии. Остановку кабины разрешается, при необходимости, производить воздействием на кнопку СТОП поста ревизии. 2.5.6 Режим " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " 2.5.6.1 Режим " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " предназначен для эвакуации пассажиров, находящихся в кабине при получении сигнала пожарной опасности от системы противопожарной защиты здания при работе лифта в нормальном режиме. 2.5.6.2 В режим " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " лифт переводится автоматически, при получении соответствующего сигнала, поступающего в цепь управления лифтом от системы противопожарной защиты здания, при работе лифта в режиме " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . Если здание не оборудовано автоматической системой противопожарной защиты, то возможно включение режима " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " вручную. 2.5.6.3 При поступлении сигнала " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " кабина лифта (порожняя или с пассажирами), независимо от направления движения, принудительно направляется на основной посадочный этаж без выполнения зарегистрированных приказов и вызовов. По прибытии кабины на основной посадочный этаж двери кабины и шахты открываются и остаются открытыми после освобождения кабины пассажирами, аппараты управления и сигнализации отключаются от источников питания, за исключением световых табло, установленных на основном посадочном этаже и в кабине. 2.5.6.4 Перевод лифта из режима " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " осуществляется с панели управления, путем отключения- включения главного автоматического выключателя. 2.5.7 Перемещение кабины при невозможности пуска ее от кнопок приказа 2.5.7.1 Перемещение кабины, осуществляемое при дистанционном растормаживании тормоза от аккумулятора, используется для доставки кабины с пассажирами до ближайшего этажа в случае остановки кабины между этажами и невозможности пуска ее от кнопок приказа. Растормаживание тормоза производится с панели управления. 2.5.7.2 Работы по перемещению кабины лифта посредством растормаживания тормоза должны осуществляться персоналом, осуществляющим обслуживание лифта в соответствии с процедурой. 2.5.7.3 Перед растормаживанием тормоза выключить и запереть главный автоматический выключатель. 2.6. Проверка технического состояния 2.6.1 При оборудовании лифта автоматическим контролем за состоянием электрических контактов безопасности дверей кабины и шахты, перечисленные ниже работы по ежесменному осмотру разрешается выполнять ежемесячно и совмещать их с ежемесячным техническим обслуживанием. 2.6.2 Ежесменный осмотр лифта должен быть возложен приказом на лифтеров и производиться ими в соответствии с производственной инструкцией. 2.6.3 Ежесменный осмотр лифта должен производиться в начале смены, а при обслуживании группы лифтов в течение смены. 2.6.4 Результаты ежесменного осмотра должны заноситься в журнал приема-сдачи смен и заверяться подписью проводившего осмотр. Неисправности, выявленные при проведении ежесменного осмотра, должны быть устранены. До их устранения пользование лифтом запрещено. 2.6.5 По согласованию с Ростехнадзором РФ или ведомственной инспекцией технадзора (котлонадзора) для поднадзорных ей объектов вместо ежесменного осмотра могут проводиться осмотры с иной периодичностью. 2.6.6 Содержание и методика проведения ежесменного осмотра, порядок проведения работ, технические требования, предъявляемые к лифту, указаны в таблице 5 . Последовательность выполнения операций, в основном, должна соответствовать табличной. " Перечень основных проверок ежесменного осмотра лифта " Таблица 5 № Что проверяется Технические требования п / п и методика проверки При не устраненных неисправностях 1 Ознакомиться с записями предыдущей смены пользование лифтом запрещено до их устранения "Правила пользования лифтом" должны Проверить наличие 2 быть вывешены на основном посадочном "Правил пользования лифтом" этаже На панели управления должна загореться 3 Включить или убедиться, что лифт включен в работу светодиодная индикация (один сигнал - мигающий, второй - постоянный) Стенки купе и дверь кабины не должны иметь 4 Проверить состояние ограждения кабины повреждений Проверить наличие и исправность освещения Освещение шахты включается выключателем, 5 расположенным в шахте или на панели управления кабины, шахты и этажных площадок На вызывных постах и на панели COP должна загореться световая индикация регистрации вызова или приказа. Проверить работу световой сигнализации. Поочередно При движении кабины на световых табло, 6 нажимать кнопки вызова на каждом этаже. Поочередно установленных на основном посадочном этаже и в нажимать кнопки приказа в кабине кабине должны загораться цифры, соответствующие этажу, проходимому кабиной, и стрелки, сигнализирующие о направлении движения кабины Нажать кнопку ВЫЗОВ на панели COP. В Проверить работу двусторонней связи с диспетчерским диспетчерском пункте должен зазвенеть пунктом (при его наличии), а при его отсутствии - 7 звонок. В кабине и диспетчерском пункте действие сигнализации вызова обслуживающего персонала должна быть слышимость разговорной речи, сигнала вызова Проверить исправность действия замков дверей шахты на каждом этаже. Для проверки, при отсутствии кабины 8 Створки не должны раздвигаться на проверяемом этаже попытаться с этажной площадки раздвинуть створки дверей шахты Проверить работу устройства контроля входного проема. Для проверки при движении створок 9 Двери кабины и шахты должны открыться дверей поместить какой-либо предмет в дверной проем Проверить исправность действия Кабина должна начинать движение только блокировочных выключателей дверей кабины и 10 после полного смыкания створок дверей шахты. Для проведения проверки кабину кабины и шахты поочередно направить на каждый этаж № Что проверяется Технические требования п / п и методика проверки Выборочно проверить не менее чем на двух этажах точность остановки незагруженной 11 кабины при подъеме и спуске Точность остановки должна быть ±3 мм Замерить расстояние между уровнями порогов дверей кабины и шахты 2.6.7 При положительных результатах ежесменного осмотра привести лифт в исходное положение (п .2.4.7 ). ВНИМАНИЕ ! Неисправный лифт к пользованию не допускается 2.7 Возможные неисправности и методы их устранения Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 6 . Отдельные отказы в работе лифта могут возникнуть из - за разрыва участков цепей управления , состоящих из контактов и выключателей , контролирующих работу элементов лифта , либо из - за неисправности самих элементов . ВНИМАНИЕ ! При поиске неисправностей запрещается применение контрольной лампы накаливания и измерительных приборов с входным сопротивлением меньше 10 МОм по постоянному току и меньше 1 МОм по переменному току !!! " Перечень возможных неисправностей " Таблица 6 Наименование неисправностей , внешние проявления , дополнительные Вероятная причина Метод устранения признаки При нажатии на кнопки приказа и Отсутствует напряжение питания Проверить наличие вызовов кабина остается напряжения на фазах неподвижной. Двери не открываются главного автоматического от кнопки вызова этажа, где находится выключателя, кабина предохранителей всех цепей управления и сигнализации. Выяснить причины отсутствия напряжения и при необходимости заменить соответствующий предохранитель Наименование неисправностей , внешние проявления , дополнительные Вероятная причина Метод устранения признаки При движении кабина остановилась. Опустилась до срабатывания Укоротить канат Остановка возможна в любом месте выключателя подвижная ограничителя скорости шахты часть натяжного устройства перепасовкой ветви, каната ограничителя подходящей к рычагу скорости механизма включения ловителей сверху Сработал один из выключателей По индикации в безопасности контроллере установить срабатывание выключателя и устранить неисправность При нажатии на любую кнопку приказа Отключился Включить двери кабины и шахты не закрываются (не микровыключатель привода микровыключатель включается привод дверей) дверей ( DDO ) При нажатии кнопки приказа двери Нет электрического контакта Устранить неисправность закрываются, но кабина остается в замке двери шахты неподвижной Двери не открываются при нажатии на Обрыв электрической цепи Восстановить кнопку ДВЕРИ кнопки ДВЕРИ электрическую цепь Самосрабатывание реверса дверей. Между створками дверей Очистить пороги дверей Двери непрерывно открываются и попал посторонний предмет кабины и шахты. Убрать закрываются. Кабина остается посторонний предмет неподвижной Неправильно установлено Отрегулировать установку устройство контроля входного устройства проема При принудительной задержке створок в Неправильно установлено Отрегулировать установку процессе закрывания двери не устройство контроля устройства реверсируются входного проема Кабина останавливается, но двери кабины и Неисправность электронной Заменить электронную шахты не открываются платы плату После остановки кабины и открытия дверей, Неисправность электронной Заменить электронную их закрытие происходит без выдержки платы плату времени Кабина на малой скорости проходит Неправильно установлены Отрегулировать установку мимо заданного этажа магниты точной остановки магнитов системы PRS системы PRS соответствующего этажа При прикосновении к металлическим Пробой изоляции токоведущей Проверить сопротивление части на корпус частям лифта "бьет" электрическим изоляции и устранить соответствующего аппарата током пробой Нарушение изоляции Устранить повреждение проводов Наименование неисправностей , внешние проявления , дополнительные Вероятная причина Метод устранения признаки Неудовлетворительное Проверить заземление заземление 2.8. Техническое обслуживание 2.8.1. Виды и периодичность технического обслуживания 2.8.1.1 В период эксплуатации лифт должен подвергаться техническому обслуживанию (ТО). Для лифта принята планово-предупредительная система проведения ТО. 2.8.1.2 ТО лифта проводится с периодичностью и в объеме настоящей инструкции. ЗАПРЕЩАЕТСЯ уменьшать установленный объем или увеличивать сроки периодичности ТО без согласования с заводом-изготовителем лифта. 2.8.1.3 При эксплуатации лифта должны быть предусмотрены следующие виды технического обслуживания: - ежемесячное техническое обслуживание (ТР); - ежеквартальное техническое обслуживание (ТР -1 ); - полугодовое техническое обслуживание (ТР -2 ); - годовое техническое обслуживание (ТР -3 ). 2.8.1.4 Период эксплуатации между ТР не должен быть более 31 суток. 2.8.1.5 Период эксплуатации между ТР -3 не должен быть более 365 дней. 2.8.2 Подготовка к проведению ТО 2.8.2.1 Ежемесячное, квартальное техническое обслуживание выполняются одним электромехаником, полугодовое и годовое техническое обслуживание выполняются двумя электромеханиками. 2.8.2.2 Перед проведением ТО электромеханику необходимо ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен, отражающими состояние лифта, а также подготовить к проведению работ необходимый инструмент для выполнения соответствующих работ, принадлежности, материалы и документацию. 2.8.2.3 При ТО лифта электромеханик должен соблюдать меры безопасности, предусмотренные инструкцией для электромеханика. 2.8.3 Порядок технического обслуживания 2.8.3.1 В настоящем подразделе инструкции приведены указания и сведения о порядке проведения и объеме ТО лифта. 2.8.3.2 Перед проведением Т O необходимо выполнить проверки ежесменного осмотра. " Порядок проведения и объем технического обслуживания лифта " Таблица 7 Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 1. Подготовка к работе 1.1. Предупредить оператора или диспетчера об остановке лифта на текущий ремонт и + + + + сделать запись об этом в журнале 1.2. Проверить и Инструмент и средства укомплектовать инструмент защиты должны быть + + + + и средства защиты подобраны для данного вида работ 1.3. Получите ключи от машинного помещения лифта. Распишитесь в + + + + журнале о получении ключей 2. Проверка оборудования на основном посадочном этаже 2.1. Убедиться в исправности освещения на + + + + основном посадочном этаже 2.2. Повесить на основном посадочном этаже плакат " Лифт на текущем + + + + ремонте " с указанием сроков начала и окончания ремонта 2.3. Проверить наличие + + + + информационных табличек 2.4. Проверить состояние и Вызывной пост и его исправность вызывного кнопки не должны иметь + + + + поста повреждений 2.5. Проверить состояние Не должно быть + + + + створок двери шахты механических Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год повреждений створок 2.6 Проверить зазоры между Зазор должен быть в обрамлением и створками + + + + Линейка 300 пределах 2÷5 мм двери шахты 2.7. Проверить работу При воздействии на контакта блокировки замка ролик, отпирающий замок двери шахты двери шахты и при нажатии на кнопку + + приказа на крыше кабины, лифт не приходит в движение 2.8. Проверить зазор между низом створок двери шахты Зазор должен быть в + + Линейка 300 и порогом при закрытых пределах 5±1 мм дверях 2.9. Проверить состояние Световое табло не должно светового табло (при его + + + + иметь повреждений наличии) 3. Проверка состояния купе кабины 3.1. Проверить состояние Панель COP и ее кнопки купе кабины: целостность и не должны иметь исправность панели COP, повреждений. ограждающих панелей, Повреждение створок двери кабины, ограждающих панелей, + + + + кнопок, состояние плафона створок двери кабины, освещения и целостность повреждение плафона ламп освещения, отсутствие ламп освещения - не допускается 3.2. Проверить зазор между Зазор должен быть в низом створок двери кабины + + + + Линейка 300 пределах 5±1 мм и порогом 3.3. Проверить наличие и Отсутствие связи с качество связи с диспетчером не + + + + диспетчером допускается Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3.4. Проверить работу Для проверки необходимо реверса дверей установить препятствие или перекрыть луч устройства контроля проема двери. Работа + + + + реверса считается нормальной, если при такой проверке привод переключается на открытие 4. Передвижение в кабине по этажам 4.1. Произвести пуск кабины Кабина должна приходить нажатием кнопок приказа на на тот этаж, куда была каждый этаж и убедиться в направлена. При + + + + правильности работы панели движении не должно быть COP и комфортности толчков и повышенного поездок шума 4.2. Проверить точность Точность остановки + + + + Линейка 300 остановки на всех этажах должна быть ±5 мм 4.3. Проверить исправность замка и контакта двери При попытке разжать кабины. После нажатия на створки, последние не одну из кнопок приказа, должны открываться, а + + + + когда лифт придет в кабина не должна движение, попытаться останавливаться разжать створки двери кабины 4.4. Проверить состояние створок дверей шахты, вызывных постов и + + + + Линейка 300 регламентированные зазоры на каждом этаже в соответствии с п.п. 2.4-2.8 5. Проверка состояния оборудования верхнего этажа и оборудования расположенного в верхней части шахты 5.1 Подготовка к осмотру 5.1.1 Проверка аварийно- Состояние панели и инспекционной панели + + + + проверка светодиодов управления Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 5.1.2. Установить кабину в Процедура входа на зоне верхнего этажа, для + + + крышу кабины доступа на крышу кабины 5.1.3. Отключить питание Процедура отключения и лифта маркировки источника + + + энергии 5.1.4. Очистить контроллер и Наличие грязи и пыли не + + + Ветошь панель управления от пыли допускается 5.1.5. Проверить крепление проводов в контроллере, надежность электрических При необходимости контактов в местах провести подтяжку + + присоединения силовых креплений проводов к электродвигателю 5.1.6 Проверить легкость и запас хода подвижных Ход подвижных частей частей контакторов и реле должен быть легким, без + + при включении их от руки заедания при отключенном питании 5.1.6 Проверка режима Ключом активировать обе ручного освобождения кнопки ручного + освобождения 5.1.7 Замена фильтра + 5.1.8 Замена аккумуляторной 1 раз в 3 года батареи 5.2 Проверка лебедки 5.2.1. Проверить крепление При необходимости привода провести подтяжку + + Набор гаечных ключей креплений 5.2.2. Осмотреть лебедку и Механические раму лебедки повреждения не + + допускаются 5.2.3. Очистить лебедку и Наличие пыли и грязи не + + Ветошь раму от загрязнений допускается 5.2.4. Проверка надежности При необходимости электрических контактов в провести подтяжку + + Набор гаечных ключей местах присоединения креплений силовых проводов к Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год электродвигателю 5.2.5. Проверка тормозного Механические устройства повреждения не + допускаются 5.3 Проверка ограничителя скорости 5.3.1 Очистить ограничитель Наличие пыли и грязи не + + Ветошь скорости от загрязнений допускается 5.3.2 Снять кожух с ограничителя скорости и Наличие пыли и грязи не + + Ветошь удалить грязь и налет на допускается шкиве 5.3.3 Проверить внешним осмотром состояние Сколы, трещины, составных частей, деталей и поломки, коррозия - не + + элементов ограничителя допускаются скорости 5.3.4 Проверить износ ручья Износ ручья до посадки шкива ограничителя каната на дно не + + скорости допускается 5.3.5 Проверка действия При испытании ограничителя скорости ограничителя скорости, + кабина должна садиться на ловители 5.3.6 Проверить регулировку + ограничителя скорости 5.4 Осмотр заделки тяговых ремней (" мертвяков ") 5.4.1 Очистить "мертвяки" Наличие пыли и грязи не + + от пыли и грязи допускается 5.4.2 Проверить состояние Механические составных частей повреждения не + + Набор гаечных ключей "мертвяков" и их крепление допускаются, крепления должны быть затянуты 5.5 Проверка работы лебедки 5.5.1 Произвести пробный пуск лифта в одном и другом направлении в режиме + + + "Управление из машинного помещения" Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 5.5.2 Проверить работу Лебедка должна работать лебедки плавно без вибрации и + + + ударов 5.6 Проверка конечного выключателя 5.6.1 Очистить конечный Выключатель должен выключатель от пыли и + + Ветошь четко срабатывать грязи 5.6.2 Проверить взаимодействие ролика Переключение рычага конечного выключателя с должно производиться + + отводками, установленными легко, без удара в шахте 5.7 Осмотр тяговых ремней и каната ограничителя скорости 5.7.1 Произвести осмотр тяговых ремней, каната Наличие грязи на тяговых ограничителя скорости и их ремнях, канате крепление на наличие грязи, ограничителя скорости и механических повреждений их креплении - не и износа. + + Ветошь допускается Осмотр тяговых ремней и Не должно быть каната ограничителя механического износа и скорости производить повреждения последовательными участками 5.7.2 Проверить равномерность натяжения + тяговых ремней 5.7.3 Проверка выравнивания тягового ремня на шкивах + противовеса в центральной части шахты 5.8. Проверка состояния Провода не должны иметь проводов и сети нарушений изоляции и Отвертка (размер заземления обрыва. + лопатки 0,8х5,5); набор Провисание проводов не ключей "S": 7,8,10,13 допускается 6. Проверка оборудования крыши кабины с этажной площадки Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 6.1 Установить кабину в удобном месте для входа так, чтобы крыша ее + + находилась не более 200 мм от уровня этажной площадки 6.2 Открыть ДШ и установить раздвижной Освещение шахты упор. Проверить должно быть исправность крыши и люка Фиксаторы дверей достаточным + + внешним осмотром. шахты Наличие грязи на крыше Проверить исправность кабины не допускается освещения в шахте, чистоту на крыше кабины 6.3 Выполнить процедуру по Процедура входа на + + входу на крышу кабины крышу кабины 6.4 Осмотр подвески кабины 6.4.1. Очистите подвеску от + + Ветошь грязи и пыли 6.4.2. Проверьте состояние Механические Отвертка (размер составных частей подвески повреждения не + + лопатки 0,8х5,5); набор и их крепления допускаются, крепления гаечных ключей должны быть затянуты. 6.4 Проверка оборудования привода дверей 6.4.1 Очистить составные Наличие пыли и грязи не части, детали и элементы от + + Ветошь допускается грязи и пыли 6.4.2 Проверить состояние привода, крепление линеек, Механические роликов к кареткам, створок повреждения, поломки - + + к кареткам и натяжение не допускаются каната связи створок 6.4.3 Проверить крепление электродвигателя, редуктора, Ослабление крепления - упоров, роликов, линеек и + + Набор гаечных ключей не допускается других деталей открывания створок дверей кабины 6.4.4 Проверить натяжение Суммарная величина + + ремня привода дверей прогиба должна быть не Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год более 6 мм 6.4.5 Проверить величину зазора между боковыми Величина зазора при поверхностями отводки заходе отводки в замок + + Линейка 300 двери кабины и должна быть 8±1 мм поверхностями роликов замка двери шахты 6.4.6 Проверить зазор между Величина зазора должна порогом шахты и подвижной + + Линейка 300 быть 9±1,5 мм отводкой кабины 6.4.7 Произвести осмотр и проверку действия контакта + + + + двери кабины 6.5 Проверка состояния верхней балки двери шахты 6.5.1 Очистить оборудование (линейки, ролики, Наличие пыли и грязи не контрролики, защелки, + + Ветошь допускается выключатели и др.) от пыли и грязи 6.5.2 Проверить зазоры Величина зазора между линейками и контролируется щупом и + + контрроликами кареток не должна превышать 0,2 створок двери шахты мм 6.5.3 Проверить зазоры Величина зазора должна Штангенциркуль между упором портала и + + быть в пределах 2÷2,5 мм ШЦ-1-125-0,1 защелкой замка 6.5.4 Проверить крепление При необходимости направляющих линеек, произвестизатяжку + + Набор гаечных ключей роликов к кареткам, створок креплений к кареткам, башмаков 6.5.5 Проверить работу При воздействии на контакта блокировки замка ролик, отпирающий замок двери шахты двери шахты и при нажатии на кнопку + + + + приказа на крыше кабины, кабина не приходит в движение 6.6 Осмотр верхних башмаков кабины 6.6.1 Очистить башмаки от Наличие пыли и грязи не + + Ветошь Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год пыли и грязи допускается 6.6.2 Произвести осмотр Механические башмаков повреждения не допускаются Проверить усилие Набор гаечных затяжки болтов крепления ключей, + + блоков роликовых динамометрический башмаков (59+/-5 Nm). ключ Проверить установочный размер пружин всех 3-х роликов. Размер = 31 мм. 6.6.3 Проверить износ В случае износа роликов + + роликов - заменить 6.7 Проверка состояния ловителей 6.7.1 Произвести Проверяется наличие и визуальную проверку целостность всех + + ловителей элементов 6.7.2 Проверить работу + механизма ловителей 6.7.3 Проверить действие контакта блокировки Проверить выключателя ловителей. невозможность пуска + + Проверку производить лифта при срабатывании ручным подъемом рычага выключателя ловителей ловителей 7. Осмотр оборудования в шахте в режиме " РЕВИЗИЯ " 7.1 Проверить верхнюю балку дверей шахты на всех + + этажах, кроме первого, в соответствии с п .6.5 7.2 Проверить состояние Загрязненные электрических контактов в поверхности контактов + + аппаратах, установленных в очистить шахте и на кабине 7.3 Проверить величину зазора между датчиками Зазор должен быть 3 ±1 Штангенциркуль считывающей головки + + мм ШЦ-1-125-0,1 установленной на кабине, и магнитами, установленными Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год на ленте в шахте. 8. Проверка направляющих кабины и противовеса 8.1 Произвести визуальный В случае обнаружения осмотр направляющих искривления направляющих, необходимо ослабить крепление прижимов + + Набор гаечных ключей кронштейнов; после чего направляющая должна выровняться. Затянуть болты 8.2 Очистить направляющие Наличие пыли и грязи не + + Ветошь от грязи и пыли допускается 8.3 Проверить по штихмасу направляющие кабины и + + противовеса 8.4 Подтянуть крепления + + Набор гаечных ключей направляющих в стыках 9. Осмотр противовеса 9.1 Произвести осмотр Механические составных частей повреждения не + + противовеса допускаются 9.2 Проверить состояние Болты и гайки должны + + Набор гаечных ключей креплений быть затянуты 9.3 Проверить башмаки Аналогично п. 6.6 + + противовеса 10. Осмотр электроразводки 10.1 Проверить состояние Провода и кабели не электроразводки должны иметь нарушения + + изоляции или обрывов 11. Осмотр оборудования приямка и пола кабины 11.1 Подготовительные работы 11.1.1 Установить кабину в зоне второго этажа в точной + + остановке Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 11.1.2 Открыть дверь шахты первого этажа и застопорить раздвижным упором. + + Проверить, что лифт не идет на " Вызов " . Проверить освещение приямка 11.1.3 Выключить выключатель приямка. Войти в приямок. Включить Процедура входа в + + переносную лампу, если приямок освещения недостаточно. Занести в приямок лестницу 11.1.4 Установить лестницу. Подняться на лестницу. Пристегнуть монтажный пояс к кронштейнам + + направляющих и приступить к осмотру пола кабины и верхней балки двери шахты первого этажа 11.2 Осмотр крепления подвесного кабеля 11.2.1 Проверить состояние Кабель не должен иметь крепления подвесного повреждений. Крепления + + кабеля должны быть затянуты 11.3 Осмотр нижних башмаков кабины 11.3.1 Выполнить работы по проверке нижних башмаков Аналогично п .6.6 + + кабины. 11.4 Осмотр верхней балки двери шахты основного посадочного этажа 11.4.1 Выполнить работы по проверке верхней балки двери шахты основного + + посадочного этажа аналогично п.6.5 11.5 Осмотр оборудования приямка 11.5.1. Очистить пол приямка, буфера и натяжное Наличие пыли и мусора устройство каната + + не допускается ограничителя скорости от мусора и пыли Виды и периодичность ТР Содержание работ и методика их Инструмент , применяемый Технические требования проведения ТР ТР -1 ТР -2 ТР -3 при выполнении работ 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 11.5.2. Произвести осмотр Элементы натяжного натяжного устройства каната устройства не должны ограничителя скорости, при + + иметь механических необходимости подтянуть повреждений крепления 11.5.3. Смазать шарниры натяжного устройства каната Согласно карты смазки + + ограничителя скорости 11.6.4. Произвести осмотр Буфера не должно иметь буферов кабины и остаточных деформаций и + + противовеса трещин 11.6.5. Проверьте наличие Не должно быть масла (у гидравлических + + подтекания масла буферов) 11.6.6. Проверьте зазор Регулировку произведите между роликом выключателя установкой подвижной Отвертка (размер и регулировочным болтом (у рамки путем + + лопатки 0,8х5,5); набор гидравлических буферов) подтягивания троса или гаечных ключей регулировочным болтом 11.6.7. Проверьте выход штока. (у гидравлического После снятия нагрузки буфера) после снятия шток должен вернуться в + нагрузки после посадки исходное положение кабины (противовеса). 11.6.8. Проверить внешним осмотром состояние Нарушение изоляции - не электроаппаратов, проводов + + допускается и кабелей, их крепление и заземление 12. Проверить лифт на функционирование + + + + 13. Снять плакат " Лифт на ремонте " . Сделать запись в журнале об окончании текущего ремонта и пуска + + + + лифта в эксплуатацию 14. Сдайте ключи от машинного помещения. + + + + Смазка Смазка является важной составной частью работ по техобслуживанию, чтобы гарантировать нормальное движение лифта. Смазке следует уделять особое внимание. Таблица 5 Карта смазки для лифтов модели GeN2. Рекомендации завода изготовителя. Агрегат Компонент для смазки Тип смазки Альтернатива Тяговые ремни ------------ ------------ Канат ограничителя Не смазывать ------------ ------------ скорости Дверные замки ------------ ------------ Направляющие в случае Не смазывать ------------ ------------ роликовых башмаков Направляющие при Направляющие Состав FO1 ручной смазке Направляющие при смазке Масленки с помощью масленок Тормозное устройство Sunoco: Sunvis 868 Texaco: Regal Оси и шарниры главного привода R&O 68 Exxon: Nuto H68 Shell: Отводной блок Ось, подшипник Tellus Oil 68 - East of the Rockies Масло №2 Механические Castrol: Hyspin R & O 68 of Perfecto Ось выключатели T68/AWS 32 Двери кабины и шахты Ролики, подшипники, Mobil: DTE 26 линейки и оси. Привод двери кабины Валы, оси, подшипники Esso: Beacon EP Shell: Густая Главный привод - КВШ и Alvania EP LP 2 Fuchs: Renolit FEP Подшипники смазка №12 отводные блоки 2 Механизм ловителей Exxon/Esso: Febis K 46 или Febis Соединения, шарниры Масло №39 K68 Соединения при помощи American Oil & Supply Company: Трос Масло №60 стальных тросиков Vitalife 600 2.9. Периодическое техническое освидетельствование 2.9.1. Периодическое техническое освидетельствование лифта должно проводиться в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов". Все работы при проведении периодического технического освидетельствования выполняются согласно процедур по ОТ и ООС: EHS-20-001 "Запирание источников энергии" EHS-20-002 "Процедура безопасного входа на крышу кабины лифта". EHS-20-003 "Процедура безопасности при работе в шахте лифта" EHS-20-004 "Процедура безопасного входа в приямок ". EHS-20-005 "Процедура защиты при работе на высоте EHS-20-006 "Процедура по полному контролю за лифтом" Периодическое техническое освидетельствование проводится с целью установить, что: а) лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающим его безопасную работу; б) организация эксплуатации лифта соответствует ПУБЭЛ. 2.9.2. При периодическом техническом освидетельствовании: - проводится визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации; - проверяется функционирование лифта во всех режимах; - проводятся испытания; - проверяется соответствие организации эксплуатации лифта ПУБЭЛ. 2.9.3. Визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования. При визуальном и измерительном контроле проводится проверка соответствия лифтового оборудования паспортным данным и его установки размерам, регламентированным ПУБЭЛ и монтажным чертежом. 2.9.4 Проверка лифта . При проверке контролируется работа лифта во всех режимах, предусмотренных принципиальной электрической схемой, а также работа: - лебедки; - дверей шахты, кабины и привода дверей; - устройств безопасности, за исключением проверяемых при испытаниях; - сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения, а также контролируется точность остановки кабины на этажных площадках. 2.9.5. Проверка лебедки Производится при управлении из контроллера, при этом проверяется равномерность шума лебедки, отсутствие вибрации, стука, скрежета. 2.9.6. Проверка дверей кабины и шахты . Проводится при работе лифта в режиме "Нормальная работа". Находясь в кабине отправить кабину поочередно на каждую остановку и проверить открытие и закрытие дверей кабины и шахты. Двери должны открываться и закрываться плавно без рывков, не должно быть скрежета, вибрации. 2.9.7. Проверка устройств безопасности шахтных дверей Производится при управлении с крыши кабины в режиме "Ревизия". Находясь на крыше кабины с помощью кнопок управления поочередно установить кабину ниже уровня остановки так, чтобы свободно можно было открыть рычаг замка и нажать кнопку "Вниз" или "Вверх". Кабина должна оставаться неподвижной. 2.9.8. Проверка выключателя приямка . Проверку выключателя приямка производить в режиме "Управление с панели управления". Для проверки выключателя цепей управления в приямке установить кабину на уровень 2 остановки. Выключить вводное устройство. Спецключом открыть дверь шахты 1 этажа, зафиксировать ее, спуститься в приямок и выключить выключатель приямка. Подняться из приямка, закрыть дверь шахты, включить вводное устройство и нажать кнопку "Вверх" (CCTL). или "Вниз" (ССBL) на панели управления. Кабина должна оставаться неподвижной. 2.9.9. Проверка срабатывания выключателя натяжного устройства . Проверку срабатывания выключателя натяжного устройства производить в приямке путем опускания натяжного устройства по направляющей до срабатывания выключателя от опускания груза натяжного устройства. Закрепить натяжное устройство, подняться из приямка, закрыть дверь шахты, включить вводное устройство и нажать кнопку "Вверх" (CCTL), кабина должна оставаться неподвижной. 2.9.10. Проверка концевого выключателя . При проверке конечного выключателя необходимо в режиме "ERO" опустить кабину ниже уровня точной остановки 1-го этажа на 70-80 мм.. Переключить лифт в режим "Нормальная работа" и нажать кнопку "Вверх" (CCTL). Кабина должна оставаться неподвижной. 2.9.11. Проверка режимов работы лифта : - по приказам из кабины; - по вызовам; - инспекционные режимы из контроллера и с крыши кабины; - приоритетного вызова - осуществляется проверка работоспособности системы управления. При проверке системы управления проверяется сигнализация в кабине, на остановочных площадках. Освещение кабины и шахты проверяется включением и отключением соответствующих выключателей, находящихся в приямке и в контроллере. 2.9.12. Проверка точности остановки . Точность остановки проверяется в режиме "Нормальная работа". Проверка проводится при незагруженной кабины. Точность остановки проверяется на каждой остановке при движении в каждом из направлений. Управление кабиной осуществляется с этажных площадок. 2.9.13. Испытания лифта . Испытаниям подвергаются: - ограничитель скорости; - ловители; - буфера; - тормозная система; - приводной шкив; - защитное зануление (заземление), изоляция электрических сетей и электрооборудования, защита в сетях с глухо-заземленной нейтралью. 2.9.14. Испытание ограничителя скорости . - направить кабину на нижний этаж; - проверить, что кабина пустая; - микровыключателем "CHCS" отключить вызова, а микровыключателем "DDO" отключить привод дверей"; - в соответствии с установленной процедурой выйти на крышу кабины и переключить управление в режим "Ревизия"; - отсоединить от рычага ловителей канат ограничителя скорости вместе с кронштейном крепления; - плавно потянуть за канат ограничителя скорости и переместить кронштейн крепления вверх примерно на 2 метра выше крыши кабины; - потянуть канат вниз, измеряя при этом скорость его движения тахометром (используя деревянный брусок), до момента срабатывания ограничителя скорости (рис.24). По показанию тахометра определить скорость срабатывания ограничителя скорости; - Деревянный брусок Тахометр Канат ограничителя скорости Рис . 24 " Измерение скорости срабатывания ограничителя скорости при помощи тахометра " - присоединить канат ограничителя скорости к рычагу ловителей; - отключить кнопку "стоп" на крыше кабины, оставив лифт в режиме "ревизия"; - на панели управления индикатор цепи безопасности должен сигнализировать о ее разрыве в результате срабатывания выключателя ограничителя скорости; - для возвращения выключателя ограничителя скорости в исходное положение нажать кнопки "RRB" и "REB". 2.9.15. Проверка действие механизма ловителей от срабатывания ограничителя скорости . - микровыключателем "CHCS" отключить вызова, а микровыключателем "DDO" отключить привод дверей"; - отправить кабину на верхний этаж; - отключить вводное устройство; - руководствуясь принципиальной схемой, установить шунты на выключатель ограничителя скорости OS, выключатель ловителей SOS на крыше кабины, контакт натяжного устройства GTC и блокировочный контакт замка шахтных дверей DS верхней площадки; - включить вводное устройство; - переключить лифт в режим "Нормальная работа"; - лифт должен выполнить коррекционный прогон вниз; - во время движения лифта следить за светодиодом CON SPE на плате SPB в E&I панели. Как только он загорится, (кабина двигается на номинальной скорости), нажмите на кнопки “RTB+REB” для активации срабатывания ограничителя скорости OS и включения ловителей SOS; - после посадки кабины на ловители немедленно включить режим ERO (для остановки электродвигателя; OS и SOS контакты шунтированы); - в соответствии с установленной процедурой открыть двери шахты верхней площадки; - нажать кнопку "Вниз" в режиме ERO, следя на SPB за светодиодами направления вращения привода SDI DOWN. Кабина не должна двигаться в ходе этой проверки, визуально контролируя с площадки положение ремней кабины и противовеса; - убедившись в прочной посадке кабины на ловители, в соответствии с установленной процедурой закрыть двери шахты; - в режиме ERO при помощи кнопки "Вверх" снять кабину с ловителей и поднять кабину до уровня площадки, удобного для доступа на крышу кабины; - отключить вводное устройство; - в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины; - убедиться в отсутствии деформаций рамы и купе с полом кабины после испытания; - удалить шунты с выключателей OS, SOS, GTC и дверей шахты DS; - перевести в исходное положение выключатель ловителей SOS на крыше кабины; - в соответствии с установленной процедурой покинуть крышу кабины; - включить вводное устройство; - нажатием кнопки "RRB" и "REB" на панели управления перевести в исходное положение выключатель "OS" ограничителя скорости; - в соответствии с установленной процедурой выйти на крышу кабины и переключить управление в режим "Ревизия"; - с крыши кабины проверить расположение следов от ловителей на направляющих - они должны быть параллельны и иметь одинаковую длину. Замерить путь торможения. При необходимости удалить задиры на направляющих; - вывести лифт из режима "ревизия" и в соответствии с установленной процедурой выйти из шахты; - на панели управления включить вызова и привод дверей; - перевести лифт в режим "Нормальная работа". 2.9.16. Испытание буферов . Испытание энергонакопительных буферов, буферов с амортизированным обратным ходом кабины и противовеса при периодическом техническом освидетельствовании не требуется. Проводится визуальный и измерительный контроль их состояния и соответствие регламентированных размеров монтажному чертежу. Испытание энергорассеивающих буферов при периодическом техническом освидетельствовании проводится при незагруженной кабине при скорости не более 0,71 м/с. 2.9.17. Испытание тормозной системы . Испытание тормозной системы при периодическом техническом освидетельствовании проводится посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при движении незагруженной кабины вверх. Тормоз должен остановить привод. После проведения испытания ловителей, буферов и тормозной системы должны быть визуально проконтролированы детали подвески кабины, уравновешивающего устройства кабины и противовеса, ловители и буфера на отсутствие повреждений. 2.9.18. Испытание барабана трения . Испытание сцепления проводится при подъеме находящейся в верхней части шахты незагруженной кабины. При этом должна происходить полная остановка кабины в зоне точной остановки верхнего этажа. Испытание невозможности подъема незагруженной кабины при нахождении противовеса на сжатом буфере проводится при незамкнутом тормозе перемещением кабины вверх от электродвигателя на скорости ревизии. При этом не должен происходить подъем (подтягивание) кабины. - на панели управления отключить микровыключатели CHCS и DDO ; - переключить управление в режим " ERO " и отправить кабину вверх до уровня верхнего этажа; - перепрограммировать параметр ERO-TYPE со значения 1 на значение 0; - переместить кабину вверх до посадки противовеса на буфер - индикатор движения кабины показывает, что кабина остановилась; - в режиме " ERO " направить кабину вверх, нажав на кнопку ВВЕРХ; - визуально проконтролировать отсутствие подтягивания кабины при работающем приводе. В случае подтягивания кабины , немедленно остановить лифт ; - перепрограммировать параметр ERO-TYPE со значения 0 на значение 1; - направить кабину в зону верхней этажной площадки; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - удалить шунт из цепи выключателя DS ; - включить главный автоматический выключатель; - включить микровыключатели CHCS и DDO ; - переключить лифт в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . 2.9.19. Испытание защитного зануления (заземления), изоляции электрических сетей и электрооборудования, защиты в сетях с глухо-заземленной нейтралью. Испытание защитного зануления (заземления), изоляции электрических сетей и электрооборудования, защиты в сетях с глухо-заземленной нейтралью проводятся после монтажа, модернизации, при проведении обследования лифта, отработавшего установленный срок службы, а также при эксплуатации - периодически в установленные сроки. 2.10. Полное техническое освидетельствование 2.10.1 Техническое освидетельствование лифта Должно проводиться в соответствии с требованиями ПБ 10-558-03 и с учетом требований настоящей инструкции. При проведении технического освидетельствования лифта на основном посадочном этаже должен быть вывешен плакат: " НЕ ВХОДИТЬ . ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ " 2.10.2 При техническом освидетельствовании лифта проводится: - визуальный и измерительный контроль на соответствие монтажному чертежу и ПБ 10- 558-03; - проверка функционирования лифта во всех режимах; - испытания. 2.10.3 Визуальный и измерительный контроль При визуальном и измерительном контроле лифта проверяется соответствие лифта паспортным данным, соответствие монтажа лифта установочному монтажному чертежу и состояние следующего оборудования: - ограждения шахты; - привода лифта; - кабины; - противовеса; - направляющих кабины и противовеса; - тяговых ремней; - ограничителя скорости; - буферов кабины и противовеса; - электропроводки; Кроме того, должно быть проверено крепление оборудования, целостность механизмов, расстояния и размеры, регламентируемые ПБ 10-558-03 . 2.10.4 Проверка функционирования лифта в различных режимах Проверка функционирования лифта проводится с незагруженной кабиной. При этом контролируется работа следующих узлов: - привода лифта; - дверей кабины и шахты; - привода дверей; - устройств безопасности, за исключением проверяемых при испытаниях; - системы управления; - точность остановки кабины на этажных площадках; - световой сигнализации; - связи и диспетчерского контроля; - освещения; - проверка невозможности подъема противовеса при неподвижной кабине. 2.10.4.1 Проверка привода лифта Производится в режиме "ERO" . При этом проверяется равномерность работы привода, отсутствие повышенного шума, вибрации, стука и скрежета. 2.10.4.2 Проверка дверей кабины и шахты , привода дверей Проводится при работе лифта в режиме " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . Находясь в кабине отправить кабину поочередно на каждую остановку и проверить открытие и закрытие дверей кабины и шахты. Двери должны открываться и закрываться плавно без рывков, не должно быть скрежета, вибрации. При закрывании двери кабины проверить работу реверса дверей, установив препятствие в проеме дверей. 2.10.4.3 Проверка устройств безопасности дверей шахты Проверка производится в режиме " РЕВИЗИЯ " . Находясь на крыше кабины с помощью кнопок управления поста ревизии поочередно установить кабину ниже уровня каждой остановки так, чтобы можно было свободно открыть замок двери шахты и нажать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ. Кабина должна оставаться неподвижной. 2.10.4.4 Проверка выключателя приямка и концевого выключателя Проверка выключателя приямка и концевого выключателя производится в режиме "ERO" . Для проверки выключателя приямка установить кабину на уровне второй остановки. Выключить главный автоматический выключатель и запереть его. Специальным ключом открыть дверь шахты первой остановки и установить раздвижной упор в проеме двери шахты. Затем выключить выключатель приямка. Убрать раздвижной упор, закрыть дверь шахты, включить главный автоматический выключатель и нажать кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ на панели управления. Кабина должна оставаться неподвижной. Для проверки конечных выключателей крайнего нижнего и верхнего этажей ( UDLS ) необходимо: - подогнать кабину на уровень крайнего нижнего этажа для проверки срабатывания выключателя UDLS вниз, и на уровень крайнего верхнего этажа для проверки срабатывания выключателя UDLS вверх; - отключить микровыключатели на панели управления CHCS (вызова) и DDO (привод дверей); - перевести лифт в режим " ERO" ; - с помощью Service Tool перепрограммировать параметр ERO-TYPE со значения 1 на значение 0; - в режиме "ERO" : опустить кабину на буфер до полного его сжатия, при проверке срабатывания выключателя UDLS вниз, или опустить противовес на буфер до полного сжатия, при проверке срабатывания выключателя UDLS вверх; - открыть дверь шахты и зафиксировать их с помощью раздвижных упоров; - замерить расстояние S от порога кабины до порога шахты - проверка свободного хода и хода полного сжатия буфера кабины или противовеса; - перевести лифт в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " ; - с помощью растормаживающего устройства поднять или опустить кабину до исчезновения на плате TCBC панели управления сигнала светодиода ES ; - замерить расстояние P от порога кабины до порога шахты - проверка расстояния срабатывания концевого выключателя; - перевести лифт в режим "ERO" ; - убрать раздвижные упоры и закрыть дверь шахты; - с помощью Service Tool перепрограммировать параметр ERO-TYPE со значения 0 на значение 1; - перевести лифт в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . 2.10.4.5 Проверка срабатывания выключателя натяжного устройства каната ограничителя скорости Проверку срабатывания выключателя натяжного устройства каната ограничителя скорости производить в приямке путем опускания натяжного устройства по направляющей до срабатывания выключателя от опускания груза натяжного устройства. Проверка проводится в следующем порядке: - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - соблюдая установленную процедуру войти в приямок; - закрепить натяжное устройство каната ограничителя скорости; - соблюдая установленную процедуру выйти из приямка; - закрыть дверь шахты; - включить главный автоматический выключатель и нажать кнопку ВВЕРХ; - кабина должна оставаться неподвижной. 2.10.4.6 Проверка системы управления : - по приказам из кабины; - по вызовам с этажных площадок; - в режиме "ERO" при управлении с панели управления; - в режиме " РЕВИЗИЯ " при управлении с крыши кабины; - в режиме приоритетного вызова; - в режиме " ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ " . 2.10.4.7 Проверка световой сигнализации , связи , диспетчерского контроля , освещения Проверить световую сигнализацию в кабине и на этажных площадках. Проверить диспетчерскую связь в кабине лифта и на крыше кабины. Освещение кабины и шахты проверяется включением и отключением соответствующих выключателей, находящихся в приямке, на панели управления и в шахте. 2.10.4.8 Проверка точности остановки Точность остановки проверяется в режиме " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . Проверка проводится с пустой кабиной и при загрузке равной номинальной грузоподъемности. Точность остановки проверяется на каждой остановке при движении в каждом из направлений. Управление кабиной осуществляется с этажных площадок. 2.10.5 Испытания Испытаниям подвергаются: - ограничитель скорости; - ловители; - буфера; - тормозная система; - электропривод; - шкив трения лебедки; - защитное заземление (зануление), изоляция электрических сетей и электрооборудования. 2.10.5.1 Испытание ограничителя скорости Ограничитель скорости испытывается только в направлении вниз: - направить кабину на нижний этаж; - проверить, что кабина пустая; - отключить микровыключатели CHCS и DDO ; - в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины и переключить управление лифта в режим " РЕВИЗИЯ " ; - отсоединить от рычага ловителей канат ограничителя скорости вместе с кронштейном крепления; - плавно потянуть за канат ограничителя скорости и переместить кронштейн крепления вверх примерно на 2 метра выше крыши кабины; - потянуть канат вниз, измеряя при этом скорость его движения тахометром (используя деревянный брусок), до момента срабатывания ограничителя скорости (рис .25 ). По показанию тахометра определить скорость срабатывания ограничителя скорости; Деревянный брусок Тахометр Канат ограничителя скорости Рис .25 " Измерение скорости срабатывания ограничителя скорости при помощи тахометра " - присоединить канат ограничителя скорости к рычагу ловителей; - отключить кнопку СТОП на крыше кабины, оставив лифт в режиме " РЕВИЗИЯ " ; - на панели управления индикатор цепи безопасности должен сигнализировать о ее разрыве в результате срабатывания выключателя - OS ; - для возвращения выключателя OS в исходное положение нажать кнопку REB на панели управления. 2.10.5.2 Проверка действия механизма ловителей от срабатывания ограничителя скорости - направить кабину на нижнюю остановку и открыть двери кабины и шахты; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - разместить в кабине груз, масса которого равна 125% номинальной грузоподъемности лифта; - включить главный автоматический выключатель; - отключить микровыключатели CHCS и DDO ; - перевести лифт в режим "ERO" ; - с помощью Service Tool отключить грузовзвешивающее устройство (в адресных параметрах I/O №5 для сигнала LWO изменить значение адреса с заводского на 000); - при помощи кнопки ВВЕРХ поднять кабину для удобного доступа на крышу кабины с уровня верхней этажной площадки; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины; - руководствуясь принципиальной схемой, установить шунты на выключатель OS , выключатель ловителей на крыше кабины - SOS и блокировочный контакт замка двери шахты верхней этажной площадки - DS ; - в соответствии с установленной процедурой покинуть крышу кабины; - включить главный автоматический выключатель; - переключить лифт в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " ; - лифт должен выполнить коррекционный пробег вниз; - во время движения лифта следить за светодиодом CON SPE на плате TCBC на панели управления. Как только он загорится (кабина двигается на номинальной скорости) нажмите на кнопки RTB + REB для активации срабатывания выключателей OS и SOS ; - после посадки кабины на ловители включить режим "ERO" (для остановки электродвигателя; выключатели OS и SOS - шунтированы); - в соответствии с установленной процедурой открыть дверь шахты верхней этажной площадки и установить ограждение проема дверей; - нажать кнопку ВНИЗ в режиме " ERO" , следя на плате TCBC за светодиодом направления вращения привода ( SDI DOWN ). Кабина не должна двигаться в ходе этой проверки, при этом визуально контролировать с этажной площадки положение ремней кабины и противовеса; - убедившись, в прочной посадке кабины на ловители, в соответствии с установленной процедурой убрать ограждение проема дверей и закрыть дверь шахты; - в режиме "ERO" при помощи кнопки ВВЕРХ снять кабину с ловителей и поднять кабину до уровня этажной площадки, для удобства доступа на крышу кабины; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины; - убедиться в отсутствии деформаций рамы, купе кабины и пола кабины после испытания; - в соответствии с установленной процедурой покинуть крышу кабины; - включить главный автоматический выключатель; - в режиме "ERO" при помощи кнопки ВВЕРХ поднять кабину до уровня верхней этажной площадки, для удобства доступа на крышу кабины; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины; - удалить шунты с выключателей OS , SOS и DS ; - проверить и установить в исходное положение выключатель OS (для этого необходимо использовать ручку возврата выключателя OS в исходное положение на панели управления); - в соответствии с установленной процедурой покинуть крышу кабины; - включить главный автоматический выключатель; - в режиме "ERO" с помощью Service Tool включить грузовзвешивающее устройство (в адресных параметрах I/O №5 для сигнала LWO изменить значение 000 на заводское); - в режиме "ERO" опустить кабину в точную остановку нижней этажной площадки; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - открыть двери лифта и разгрузить кабину; - закрыть двери лифта; - включить главный автоматический выключатель; - в режиме "ERO" при помощи кнопки ВВЕРХ поднять кабину до уровня этажной площадки, для удобного доступа на крышу кабины; - в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины и переключить управление лифта в режим " РЕВИЗИЯ " ; - отключить режим "ERO" ; - с крыши кабины проверить расположение следов от ловителей на направляющих - они должны быть параллельны, и иметь одинаковую длину. Замерить путь торможения. При необходимости удалить задиры на направляющих; - в соответствии с установленной процедурой, покинуть крышу кабины, и перевести лифт из режима " РЕВИЗИЯ " в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " ВНИМАНИЕ ! Лифт совершит коррекционный пробег; - на панели управления включить микровыключатели CHCS и DDO ; - проверить работу лифта в режиме " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . 2.10.5.3 Испытание буферов кабины и противовеса 2.10.5.3.1 Испытание буфера кабины: - разместить в кабине груз, масса которого равна 100% номинальной грузоподъемности лифта; - на панели управления отключить микровыключатели CHCS и DDO ; - переключить управление в режим "ERO" ; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - согласно принципиальной электрической схеме лифта установить шунт на датчик принудительного замедления вниз - 1LS в контроллере лифта; - включить главный автоматический выключатель; - переключить лифт в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . Лифт совершит коррекционный пробег вниз. На номинальной скорости она опустится ниже уровня первой этажной площадки и при взаимодействии отводки с выключателем UDLS произойдет отключение электродвигателя. На выбеге кабина сядет на буфер; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - открыть специальным ключом дверь шахты нижней этажной площадки и замерить расстояние между уровнем этажной площадки и порогом кабины. Расстояние должно соответствовать свободному ходу и ходу сжатия буфера; - закрыть и проверить запирание двери шахты; - включить главный автоматический выключатель; - переключить управление лифта в режим "ERO" и при помощи кнопки ВВЕРХ поднять кабину до уровня верхней этажной площадки; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - открыть специальным ключом дверь шахты нижней этажной площадки; - выключить выключатель приямка - PES ; - соблюдая установленную процедуру, войти в приямок; - произвести визуальный осмотр буферов (буфера не должны иметь остаточных деформаций и повреждений; для гидравлических буферов - проверить уровень жидкости и отсутствие подтеканий); - соблюдая установленную процедуру, покинуть приямок; - включить выключатель PES ; - закрыть и проверить запирание двери шахты; - в соответствии с установленной процедурой войти на крышу кабины; - произвести визуальный осмотр кабины на предмет отсутствия деформации купе кабины и рамы; - снять установленный шунт с датчика 1LS ; - в соответствии с установленной процедурой покинуть крышу кабины; - включить главный автоматический выключатель; - в режиме "ERO" опустить кабину на уровень нижней этажной площадки в точную остановку; - с помощью Service Tool включить грузовзвешивающее устройство (в адресных параметрах I/O №5 для сигнала LWO изменить значение 000 на заводское); - на панели управления включить микровыключатели CHCS и DDO ; - перевести лифт в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . После этого должны открыться двери лифта и сработать световой и звуковой сигналы перегруза; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - разгрузить кабину; - включить главный автоматический выключатель. При отсутствии срабатывания светового и звукового сигналов перегруза, лифт готов к работе в нормальном режиме. 2.10.5.3.2 Испытание буфера противовеса: Испытание буфера противовеса производится в той же последовательности, за исключением: - шунт устанавливается на датчик принудительного замедления вверх - 2LS ; - с помощью Service Tool в установочных параметрах SYSTEM изменить значение параметра CR-DIR со значения 0 на значение 1 - направление коррекционного пробега вверх; - в режиме "ERO" установить кабину на середину высоты подъема, и переключиться в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . Кабина должна выполнить коррекционный пробег вверх. На номинальной скорости кабина поднимется выше уровня верхней этажной площадки и при взаимодействии отводки с выключателем UDLS должно произойти отключение электродвигателя. На выбеге противовес сядет на буфер. После испытаний вернуть все измененные программные параметры в исходные значения и снять установленные шунты. 2.10.5.4 Испытание тормозной системы и шкива трения - разместить в кабине груз, массой 125% номинальной грузоподъемности лифта; - на панели управления отключить микровыключатели CHCS и DDO ; - переключить управление лифта в режим "ERO" ; - с помощью Service Tool отключить грузовзвешивающее устройство (в адресных параметрах I/O №5 для сигнала LWO изменить значение адреса с заводского на 000); - поднять кабину примерно до середины высоты подъема; - переключить управление лифта в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " ; - с панели управления кнопкой ВНИЗ направить кабину вниз на номинальной скорости; - остановить кабину при помощи кнопки СТОП или переключив в режим "ERO" , в зоне нижней этажной площадки, примерно на 1,5 ÷ 2 м выше уровня точной остановки; - проверить остановку кабины, наблюдая за индикатором движения кабины. 2.10.5.5 Проверка невозможности подъема кабины при неподвижном противовесе - установить ограждение проема дверей на верхней этажной площадки; - установить кабину так, чтобы ее крыша располагалась на уровне пола верхней этажной площадки; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - установить шунт в цепь выключателя DS верхней этажной площадки; - закрыть и проверить запирание двери шахты. Включить главный автоматический выключатель; - на панели управления отключить микровыключатели CHCS и DDO ; - отправить кабину на уровень верхней этажной площадки, используя Service Tool или кнопку ВВЕРХ на панели управления; - переключить управление в режим "ERO" ; - с помощью Service Tool перепрограммировать параметр ERO-TYPE со значения 1 на значение 0; - переместить кабину вверх до посадки противовеса на буфер - индикатор движения кабины показывает, что кабина остановилась; - открыть дверь шахты на верхней этажной площадке и зафиксировать ее раздвижным упором в открытом положении; - в режиме "ERO" направить кабину вверх, нажав на кнопку ВВЕРХ; - визуально проконтролировать отсутствие подтягивания кабины при работающем приводе. В случае подтягивания кабины, немедленно остановить лифт; - закрыть и проверить запирание двери шахты на верхней этажной площадке; - с помощью Service Tool перепрограммировать параметр ERO-TYPE со значения 0 на значение 1; - направить кабину в зону верхней этажной площадки; - отключить главный автоматический выключатель и запереть его; - удалить шунт из цепи выключателя DS ; - убрать ограждение проема дверей на верхней этажной площадке; - включить главный автоматический выключатель; - включить микровыключатели CHCS и DDO ; - переключить лифт в режим " НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА " . 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА 3.1. Капитальный ремонт обеспечивает восстановление исправности, полного или близкого к полному ресурсу лифта. 3.2. Периодичность проведения капитального ремонта. С точки зрения оценки технического состояния оборудования периодичность проведения капитального ремонта определяется Положением о системе планово - предупредительных ремонтов (ППР). Капитальные ремонты подразделяются на: - плановые, по цикличности (см. п.3.6.1, ППР); - внеплановые, по фактическому состоянию и разовые работы капитального характера (см. п.3.6.3 и п.3.6.4, ППР). 3.3. При капитальных ремонтах работы производятся с заменой и регулировкой узлов и деталей, выработавших свой ресурс или близких к его выработке. При этом дополнительно выполняются работы, входящие в состав текущего ремонта. 3.4. С целью сокращения сроков простоя лифтов в капитальном ремонте и учитывая, что большое количество составных частей и деталей, входящих в комплект лифтового оборудования, имеет ресурс до очередного капитального ремонта ниже регламентированного для лифта в целом, а долговечность их работы зависит от интенсивности и условий эксплуатации лифта, требований безопасности, качества завода- изготовителя, капитальный ремонт этих составных частей и деталей должен производится вне зависимости от ремонтного цикла по мере необходимости. 3.5. В этом случае в состав работ, выполняемых при капитальном ремонте составных частей и оборудования (работы капитального характера), входит замена одного или нескольких из ниже перечисленных узлов: - электродвигателя главного привода; - редуктора лебедки или червячной пары редуктора; - тормозного устройства; - контроллера лифта; - купе кабины; - ограничителя скорости; - створок дверей шахты и кабины; - пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины; - канатоведущего шкива главного привода; - тяговых канатов. При этом работа по замене выше указанных узлов не входит в состав технического обслуживания лифта. 3.6. Для лифтов, имеющих преждевременный физический моральный износ оборудования, допускается проведение капитального ремонта по его фактическому состоянию. 3.7. После капитального ремонта (замены) или установки лифтового оборудования лифт подвергается частичному техническому освидетельствованию. 3.8. Частичное техническое освидетельствование проводится с целью установить, что замененное, вновь установленное или отремонтированное лифтовое оборудование находится в исправном состоянии, обеспечивающем безопасную работу лифта. Лифт подвергается частичному техническому освидетельствованию после: - замены или установки устройств безопасности; - замены или ремонта редуктора, канатоведущего шкива, тормозного устройства, тяговых канатов; - изменения принципиальной электрической схемы; - замены контроллера. При частичном техническом освидетельствовании: - проверяется соответствие установленного, замененного или отремонтированного лифтового оборудования паспортным данным; - проводится визуальный и измерительный контроль установленного оборудования; - проводятся испытания и (или) проверка установленных, замененных или отремонтированных устройств безопасности и оборудования в объеме периодического технического освидетельствования. 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЛИФТА 4.1. Диагностическое обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы, производится с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. 4.2. Руководящим документом при выполнении этих работ является РД 10-72-94 "Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок службы", утвержденный Госгортехнадзором России 22 июля 1994 года. 4.3. При обследовании лифт подвергается: - визуальному и измерительному контролю; - проверке работы лифта во всех режимах; - определению состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии; - испытаниям устройств безопасности; - обследованию металлоконструкций с применением неразрушающих методов контроля; - испытаниям защитного зануления (заземления), сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования, проверке срабатывания защиты в сетях с глухо- заземленной нейтралью. 4.4. На основании результатов обследования лифта и анализа условий его эксплуатации проводятся работы по определению остаточного ресурса оборудования и возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта. Работа по продлению срока безопасной эксплуатации лифта проводятся до достижения им нормативно установленного срока. Допускается совмещать, в пределах одного года, работы по обследованию лифта с работами по техническому освидетельствованию. 4.5. Результаты технического диагностирования лифта отражаются в паспорте лифта, а также: - при полном освидетельствовании в Акте полного технического освидетельствования лифта; - при периодическом освидетельствовании в Акте периодического технического освидетельствования лифта. 4.6. Результаты обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы, отражаются в Заключении экспертизы промышленной безопасности о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта. 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ 5.1. Настоящее руководство содержит сведения о порядке безопасной эвакуации пассажиров из кабины лифта. 5.2. Эвакуация пассажиров из кабины лифта в зависимости от конкретной ситуации может производиться: - одним аттестованным электромехаником; - одним аттестованным электромехаником с привлечением аттестованного лифтера; - двумя аттестованными электромеханиками. 5.3. Меры безопасности 5.3.1. При проведении эвакуации пассажиров необходимо руководствоваться процедурами EHS-20-011 "Применение устройств блокировки дверей шахты (фиксаторы)" и EHS-20-002 "Безопасный вход на крышу кабины лифта". 5.3.2. Перед началом работ по эвакуации пассажиров электромеханик должен: - убедиться, что все двери шахты закрыты и заперты; - установить местонахождение кабины и расстояние от пола кабины до точной остановки; - убедиться в отсутствии слабины тяговых ремней со стороны кабины. - Эвакуацию пассажиров производить при отключенном и запертом согласно Процедуре EHS-20-001 "Запирание источников энергии" вводном устройстве. - Спуск персонала с этажной площадки на крышу кабины для эвакуации пассажиров допускается, если расстояние от уровня этажной площадки до крыши кабины не превышает 600 мм. - на дверях шахты всех этажных площадках повесить плакат "ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ"; 5.4. Освобождение пассажиров в случае отказа лифта. 5.4.1. Эвакуацию людей из кабины лифта допускается выполнять, если пол кабины находится выше или ниже уровня точной остановки не более чем на 300 мм. 5.4.2. В случаях, когда перемещение кабины одним электромехаником произвести невозможно, он должен сообщить об этом диспетчеру или мастеру для срочного вызова и прибытия на лифт лифтера, или второго электромеханика, или аварийной службы. 5.4.3. Эвакуация людей из кабины лифта без перемещения кабины - Если кабина находится в зоне точной остановки, т.е. когда ролики замков ДШ находятся в отводках ДК, а автоматический выключатель привода дверей сработал, то последний необходимо включить и убедиться, что двери шахты открылись, а люди покинули кабину. - Эвакуация людей при нахождении пола кабины лифта выше этажной площадки на 200-300 мм. - Спуститься на крышу кабины и открыть двери кабины, предприняв действия против их автоматического закрытия - С этажной площадки закрыть шахтные двери и спуститься на этаж где находится кабина - Отпереть специальным ключом замок ДШ, открыть и придержать створки ДШ - Произвести эвакуацию пассажиров, обращая их внимание на уменьшенный по высоте дверной проем - Эвакуация людей при нахождении пола кабины лифта на уровне или ниже этажной площадки на 200-300 мм. - Открыть и зафиксировать шахтные двери - Открыть и придержать створки дверей кабины и провести эвакуацию пассажиров, обращая их внимание на уменьшенный по высоте дверной проем 5.4.4. Эвакуация людей из кабины из лифта с перемещением кабины Открыть дверь панели управления на портале верхней остановки - Установить выключатель "NORMAL/ERO" в положение "ERO" - "УПРАВЛЕНИЕ ИЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ". ; - нажать кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ; - предупредительный светодиод DZ, расположенный на панели управления, сигнализирует о том, что кабина достигла уровня точной остановки. Отпустить кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, как только загорится светодиод DZ; - отключить главный автоматический выключатель, закрыть и запереть панель управления; - открыть дверь шахты на этажной площадке, на которой находится кабина; - Открыть и придержать створки дверей кабины и провести эвакуацию пассажиров; - закрыть дверь шахты на этажной площадке, на которой происходила эвакуация пассажиров и убедиться, что двери шахты на всех этажных площадках заперты; 5.4.5. Освобождение пассажиров при обесточивании лифта. Открыть дверь панели управления на портале верхней остановки, отключить главный выключатель и запереть его замком. - нажать на кнопку BRB1 растормаживания тормоза вместе с ключом BRB2. - должен загореться индикатор направления движения кабины. - звуковой сигнал дает информацию о достижении кабиной предельного значения скорости аварийного перемещения. Каждый раз при звучании сигнала отпустить кнопку тормоза привода, а затем снова задействовать ее. - продолжать действие до момента загорания сигнала "DZ", сигнализирующего о нахождении кабины в зоне точной остановки. При загорании сигнала "DZ" отпустить кнопку тормоза. - закрыть и запереть дверь панели управления. - открыть дверь шахты на этажной площадке, на которой находиться кабина. - открыть и придержать створки дверей кабины и провести эвакуацию пассажиров; - закрыть дверь шахты на этажной площадке, на которой происходила эвакуация пассажиров и убедиться, что двери шахты на всех этажных площадках заперты. Если индикатор направления движения кабины не загорится, то перейти к пункту 5.4.6, а в случае повторного отсутствия начала движения кабины перейти к пункту 5.4.7. 5.4.6. Освобождение пассажиров при уравновешенной кабине. Второй человек находится на этажной площадке для контроля светодиода "DZ". Открыть дверь панели управления на портале верхней остановки, отключить главный выключатель и запереть его замком. Даже при отсутствии напряжения в цепи питания лифта. - нажать на кнопку BRB1 растормаживания тормоза вместе с ключом BRB2. - убедиться, что кабина не пришла в движение. Отпустить кнопку закрыть и запереть дверь панели управления. - выяснить на каком этаже остановилась кабина. - спуститься на нужный этаж, отпереть и приоткрыть на 90 мм створки двери шахты. - проверить, находится ли пол кабины выше или ниже уровня точной остановки не более чем на 300 мм. - если пол кабины находится в допустимых пределах, то открыть двери шахты и кабины и произвести эвакуацию пассажиров, обращая их внимание на уменьшенный по высоте дверной проем - если расстояние от пола этажной площадки до пола кабины более 300 мм, то действовать в соответствии с "Процедурой по обслуживанию и ремонту лифта GeN2", в которой предусматривается добавление груза массой 50 кг. На крышу кабины лифта. - закрыть дверь шахты на этажной площадке, на которой происходила эвакуация пассажиров и убедиться, что двери шахты на всех этажных площадках заперты 5.4.7. Освобождение пассажиров при неисправной катушке тормоза. Открыть дверь панели управления на портале верхней остановки, отключить главный выключатель и запереть его замком. Даже при отсутствии напряжения в цепи питания лифта. - в соответствии с установленной процедурой выйти на крышу кабины - установить на направляющие захватные приспособления (МТ-102051-1) - подъемные устройства установить следующим образом Захватное Приспособление Верхняя Балка Л ифт Рис . 26 " Схема строповки кабины " - Кабину поднимать равномерно за две точки - поднять кабину так, чтобы из нее смогли выйти пассажиры - расстояние от пола этажной площадки до пола кабины не более 300 мм, при этом учесть расстояние необходимое для посадки кабины на ловители. - привести в действие ловители, воздействуя на канат ограничителя скорости - опустить кабину на ловители - подъемное устройство должно быть натянуто - выпустить пассажиров в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящего Руководства. 5.4.8. Эвакуация пассажиров из кабины, севшей на ловители в случае превышения номинальной скорости при движении кабины вниз, а также эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся в случае превышения номинальной скорости при движении кабины вверх проводить в соответствии "Процедурой по обслуживанию и ремонту лифта GeN2 ". 6. УТИЛИЗАЦИЯ Лифт GeN2 (R1) является полностью автономным механическим устройством, которое не представляет никакой опасности для пользователя и окружающей среды. Для нормальной работы лифта не требуются смазочные материалы, которые могут представлять определенную опасность для окружающей среды. Для обеспечения правильной утилизации демонтированного лифта владелец заключает контракт с предприятием по утилизации отходов или с предприятием по вторичной переработке материалов. 7. УКАЗАНИЕ О СРОКЕ СЛУЖБЫ ЛИФТА . Назначенный срок службы лифта 25 лет.